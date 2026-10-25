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Sırbistan'da erken seçimde başbakan adayı Vucic Belgrad'da oy kullandı

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Sırbistan'da erken seçimde başbakan adayı Vucic Belgrad'da oy kullandı
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Sırbistan'da bugün düzenlenen erken genel seçimde başbakan adayı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da oyunu kullandı. 250 sandalyeli Ulusal Meclis için 6,4 milyondan fazla kayıtlı seçmen oy veriyor ve süreç yerel saatle 20.00'de sona erecek.

ANKARA/ Sırbistan'da bugün düzenlenen erken genel seçimde parti ve liste temsilcileri de oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki okulda oyunu verdi.

Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin huzur içinde geçmesini temenni ederek, Sırbistan'ın hangi yöne gideceğinin belirleneceğini söyledi.

Seçimin sonuçlarına saygı göstereceklerini belirten Vucic, "Biz, her zaman sorumlu davranacağız, kaybedersek seçmen iradesini tanırız, kazanırsak da bunu kimse elimizden alamaz. Halkın iradesi Tanrı'nın iradesidir." diye konuştu.

Başbakan adayı Vucic, sonuçların yerel saatle 22.00 ile 23.00 arasında belli olmasını beklediğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den destek alıp almadığı sorulan Vucic, "Herkes kendine göre." değerlendirmesinde bulundu.

Anketlerde favorilerden Öğrenci Listesi'nin ilk sırasında yer alan Ilija Srdanovic de oyunu Novi Sad kentinde kullandı.

Srdanovic, yaptığı açıklamada, seçimin barış ve demokrasi atmosferinde geçmesini temenni etti.

Seçime katılım oranının oldukça yüksek olabileceği yönünde değerlendirme yapan Srdanovic, seçmenlere oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) öncülüğündeki "Ivica Dacic-İstikrar Faktörü" adayı Dacic de oyunu başkent Belgrad'da kullandı. Dacic, Sırbistan'ın zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, seçimin huzur içinde gerçekleştirilmesini diledi.

Oy kullanma süreci yerel saatle 20.00'de sona erecek

Sırbistan'da yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme süreci, 20.00'ye kadar devam edecek.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirleyecek. Milletvekilleri, tek seçim bölgesinde kapalı liste usulüyle nispi temsil sistemine göre seçilecek. Yüzde 3'lük seçim barajı, ulusal azınlık listelerine uygulanmıyor. Parlamentoda çoğunluğu elde etmek için 126 sandalye gerekiyor.

Sırbistan'daki erken genel seçime 18 liste katılıyor.

Kaynak: AA
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