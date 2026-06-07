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Kosova'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başına gitti

Kosova'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başına gitti
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Kosova'da 1 milyon 959 bin 962 seçmen, erken genel seçim için sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

KOSOVA'da düzenlenen erken genel seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Balkan ülkesi Kosova'da 1 milyon 959 bin 962 seçmen, ülke genelinde 949 merkezde kurulan 2 bin 550 sandıkta yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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