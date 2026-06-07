Haberler

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 2 bin 969 seçmen sandık başında

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 2 bin 969 seçmen sandık başında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Tekke beldesi, 13 yıl aradan sonra yeniden belde statüsü kazanarak belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. 2 bin 969 seçmen, 9 sandıkta oy kullanıyor.

GÜMÜŞHANE'de 13 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Tekke beldesinde 2 bin 969 seçmen, belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için oy kullanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 13 yıl aranın ardından yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini belirlemek üzere seçmenler sandık başına gitti. 2 bin 969 seçmenin olduğu Tekke beldesinde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Seçim kapsamında jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sandık görevlileri de seçim başlamadan önce yemin etti. Belde genelinde kurulan 9 sandıkta seçmenler, toplam 11 adayın yarıştığı seçimlerde yeni dönem belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımın ardından beldenin seçilecek belediye başkanı belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü

Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü
Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa'dan kahreden haber
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

Parti lideri açık açık uyardı: Özel'i tutuklatmak huzurumuzu bozar