Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 2 bin 969 seçmen sandık başında

GÜMÜŞHANE'de 13 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Tekke beldesinde 2 bin 969 seçmen, belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için oy kullanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 13 yıl aranın ardından yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini belirlemek üzere seçmenler sandık başına gitti. 2 bin 969 seçmenin olduğu Tekke beldesinde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Seçim kapsamında jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sandık görevlileri de seçim başlamadan önce yemin etti. Belde genelinde kurulan 9 sandıkta seçmenler, toplam 11 adayın yarıştığı seçimlerde yeni dönem belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımın ardından beldenin seçilecek belediye başkanı belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı