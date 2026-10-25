Brezilya'da Bolsonaro'nun oğlu ile Lula arasında kritik ikinci tur! 158,7 milyon seçmen sandıkta

Brezilya'da Bolsonaro'nun oğlu ile Lula arasında kritik ikinci tur! 158,7 milyon seçmen sandıktaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için 158,7 milyon seçmen sandığa gidiyor. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ile mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva'nın yarıştığı seçimde ilk turu yüzde 47,03 oyla Flavio Bolsonaro önde tamamlamıştı. Sandıklar yerel saatle 17.00'de kapanacak, anketler bıçak sırtı bir yarışa işaret ediyor.
- Brezilya'da Flavio Bolsonaro ile Luiz Inacio Lula da Silva'nın yarıştığı ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde 158,7 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.
- İlk turda Flavio Bolsonaro oyların yüzde 47,03'ünü, Lula da Silva yüzde 45,16'sını almış ve hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı.
- İkinci turda sandıklar yerel saatle 07.00'de açıldı ve 17.00'de kapanacak.
Brezilya'da halk, Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın karşı karşıya geldiği ikinci tur devlet başkanlığı seçimleri kapsamında sandık başına gitti.
158,7 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA
Brezilya'da 4 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamamasının ardından, halk ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Ülkedeki 158,7 milyon kayıtlı seçmen, yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. İlk turu önde tamamlayan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile karşı karşıya geldiği ikinci tur seçiminde, sandıkların saat 17.00'de kapanacağı açıklandı. Seçim anketleri yarışın bıçak sırtı geçeceğini gösterirken, uzmanlar sonucu kararsızlar ile sandığa gitmeyen seçmenlerin belirleyeceği yorumunda bulundu.
İLK TURU FLAVIO BOLSONARO ÖNDE BİTİRMİŞTİ
Brezilya'da halk, 4 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimleri kapsamında sandık başına gitmişti. Ekonomik endişeler, yolsuzluk tartışmaları ve ABD'nin seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki suçlamaların gölgesinde yapılan seçimlerin ilk turunda Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro oyların yüzde 47,03'ünü alarak yarışı önde tamamlamıştı. Mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva ise yüzde 45,16'lık oyla ikinci olmuştu. Hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı.