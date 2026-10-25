Brezilya'da Bolsonaro'nun oğlu ile Lula arasında kritik ikinci tur! 158,7 milyon seçmen sandıkta

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Brezilya'da halk, Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın karşı karşıya geldiği ikinci tur devlet başkanlığı seçimleri kapsamında sandık başına gitti.

158,7 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

Brezilya'da 4 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamamasının ardından, halk ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Ülkedeki 158,7 milyon kayıtlı seçmen, yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. İlk turu önde tamamlayan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile karşı karşıya geldiği ikinci tur seçiminde, sandıkların saat 17.00'de kapanacağı açıklandı. Seçim anketleri yarışın bıçak sırtı geçeceğini gösterirken, uzmanlar sonucu kararsızlar ile sandığa gitmeyen seçmenlerin belirleyeceği yorumunda bulundu.

İLK TURU FLAVIO BOLSONARO ÖNDE BİTİRMİŞTİ

Brezilya'da halk, 4 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimleri kapsamında sandık başına gitmişti. Ekonomik endişeler, yolsuzluk tartışmaları ve ABD'nin seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki suçlamaların gölgesinde yapılan seçimlerin ilk turunda Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro oyların yüzde 47,03'ünü alarak yarışı önde tamamlamıştı. Mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva ise yüzde 45,16'lık oyla ikinci olmuştu. Hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı