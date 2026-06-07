Haberler

Kosova'da düzenlenen erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

Kosova'da düzenlenen erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova'da erken genel seçimde oy verme işlemi başladı. 1 milyon 959 bin 962 seçmen, 120 sandalyeli Meclis için 21 siyasi oluşumdan 902 aday arasında tercih yapıyor. Başbakan Kurti'nin partisinin birinci çıkması bekleniyor.

Balkan ülkesi Kosova'da düzenlenen erken genel seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Kosovalı 1 milyon 959 bin 962 seçmen, ülke genelinde 949 merkezde kurulan 2 bin 550 sandıkta yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

132 bin 212 seçmenin yurt dışında oy kullanmak üzere kayıt yaptırdığı seçimde, 21 siyasi oluşumdan 902 aday, Kosova'nın 120 sandalyeli Meclisine girebilmek için yarışıyor.

Oy kullanma işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Kosova'nın dış temsilciliklerinde oy verme işlemi de dün gerçekleştirildi.

Başbakan Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketi'nin birinci çıkması bekleniyor

Kamuoyuna açıklanmış güncel bir anket bulunmasa da siyasi uzmanlar, Kosova'nın mevcut Başbakanı Albin Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje), seçimden birinci çıkacağını tahmin ediyor, ancak ülkenin yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için gerekli üçte iki Meclis çoğunluğunun oluşması beklenmiyor.

Seçimde Kosova'nın mevcut Başbakanı Kurti'nin başlıca rakipleri arasında Kosova Demokratik Birliği (LDK) Başbakan adayı Lumir Abdixhiku ve Cumhurbaşkanı adayı Vjosa Osmani ile Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başbakan adayı Bedri Hamza yer alıyor.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) de Kosova Türkleri'ne garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için 22 milletvekili adayıyla erken genel seçimde yarışıyor.

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te erken genel seçim yapılmıştı. Vetevendosje aralıktaki erken genel seçimde oyların yüzde 51,1'ini almış, Albin Kurti liderliğindeki hükümet 11 Şubat'ta Meclisten güvenoyu almıştı.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesiyle 4 Nisan'da cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretmişti.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını Anayasa'da öngörülen sürede seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
Sakarya'da traktörle tarım aleti arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Traktörle tarım aleti arasında sıkışan adam hayatını kaybetti
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı

Ülke şokta! Festivalde silahlar çekildi, ortalık kan gölüne döndü
A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2'de 2 yaptı

Venezuela'yı geriden gelip devirdik! Dünya Kupası öncesi 2'de 2
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Murat Karayalçın 'CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu' diyerek çağrı yaptı

Karayalçın "CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu" diyerek çağrıda bulundu