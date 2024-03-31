Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti. Ünlü isimler sandık başında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınlayarak takipçilerine "Oy ver" çağrısı da yaptı.

İşte ünlü isimler paylaşımları...

ESRA EROL

"Ben her sandık başına gittiğimde Cumhuriyetimizi, demokrasimizi yeniden ve yeniden kutluyor gibi hissediyorum. Seçimlerde kim kazanırsa kazansın; özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız ve engellilerin şehirde daha mutlu, huzurlu güven içinde yaşamalarını sağlamak için çok çalışacaklarına kalpten inanıyorum."

DEFNE SAMYELİ

"Vatanımız için hayırlı bir seçim olsun."

SİNAN AKÇIL

"İşlem tamam. Gördüğüm şey; genç katılım çok az, heyecan geçene sene ile alakasız. Benim okulumda yüzler asık, bezginlik var. Bilemedim... Tek dileğim Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarına mutluluk verme Allah'ım. Amin hayırlısı olsun. Sadece İstanbul."

GÖKÇE BAHADIR

"Görev tamamlandı"

ALİŞAN

"Biz Ceylan'ımla kullandık oyumuzu."

ARZU SABANCI

"Oyumuzu kullandık hayırlısı olsun"

MERT YAZICIOĞLU

"Oy vermek için güzel bir gün."

HAZAL KAYA

"Oyumu verdim, huzurla hasta yatağıma geri döndüm. Oy verin."

MÜGE BOZ

"Hepimiz için en huzurlu ve mutlusu olması dileklerimle."

IŞIN KARACA

"Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Oy vermek vatandaşlık görevidir."

DEVRİM ÖZKAN

"Oy ver"

HAKAN PEKER

"Vatana, millete hayırlı olsun. Oyumuzu kullandık."

AMİNE GÜLŞE

"Oy ver"

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Kağıtları zarfa sığdırdığım için zafer işareti."

ALP KIRŞAN

"Hayırlara vesile olması temenni ve dileklerimle."

AFRA SARAÇOĞLU

"Oylar verildi"

TUĞBA ÖZAY

"Sabah ilk işim tabi ki yurttaşlık bilincimle oy kullanmak. Oyunu kullan Türkiye."

FİLİZ TAÇBAŞ

"Ülkem için, memleketim için hayırlısı olsun. Haydi sandığa"

FADİK ATASOY

"Haydi sandık başına."

MELEK BAYKAL

"Hepimizin vatandaşlık görevini yapması lazım. Haydi sandığa."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Bıkkın, kızgın olsan da oy ver. Yurttaşlık hakkını kullan. Unutma ki demokrasi yerelden başlar."

MEHMET ASLAN

"Hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz için en iyisi olsun."

İCLAL AYDIN

"Oyumuzu kullandık, pek özlemişim"