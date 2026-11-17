Apple hizmetlerinde geniş çaplı kesinti: App Store, Apple Pay ve Apple Music'e erişilemiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Apple'ın dijital hizmetlerinde 17 Kasım'da erişim sorunları yaşanmaya başladı. App Store, Apple Pay, Apple Music, Apple Destek ve iCloud başta olmak üzere çok sayıda hizmette bağlantı ve oturum açma problemleri bildirildi. Kesintiden farklı ülkelerdeki kullanıcıların etkilendiği belirtilirken, Apple'dan sorunun nedenine ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama gelmedi.
- 17 Kasım Salı günü App Store, Apple Pay ve Wallet, Apple Music, iCloud, Apple Destek, Apple Hesabı ve oturum açma hizmetleri, iPhone cihaz etkinleştirme ve App Store Connect'te erişim sorunları yaşandı.
- Kesinti bildirimleri ABD'nin yanı sıra Brezilya, Yunanistan ve Letonya'dan da raporlandı; Downdetector'da Apple hizmetlerine ilişkin şikâyetler belirgin şekilde arttı.
- Apple sorunun nedeni hakkında kapsamlı açıklama yapmadı; kesintinin siber saldırıdan kaynaklandığına dair doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor ve hizmetlerin ne zaman normale döneceği netlik kazanmadı.
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın dijital hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar kullanıcıları zor durumda bıraktı. 17 Kasım Salı günü başlayan sorunlar nedeniyle kullanıcılar Apple'ın çeşitli platformlarına erişmekte güçlük çekti.
Kesinti bildirimlerini takip eden Downdetector'da Apple hizmetlerine ilişkin şikâyetlerde belirgin artış kaydedildi. ABD'nin yanı sıra Brezilya, Yunanistan ve Letonya gibi ülkelerden de erişim sorunları bildirildi.
BİRÇOK APPLE HİZMETİ ETKİLENDİ
Kullanıcı bildirimlerine göre erişim problemi yaşanan hizmetler arasında şunlar yer aldı:
- App Store
- Apple Pay ve Wallet
- Apple Music
- Apple Destek
- iCloud
- Apple Hesabı ve oturum açma hizmetleri
- iPhone cihaz etkinleştirme
- App Store Connect
Bazı kullanıcılar Apple hesaplarından kendiliğinden çıkış yapıldığını, yeniden giriş sırasında doğrulama hatalarıyla karşılaştıklarını bildirdi. App Store üzerinden uygulama indirme ve güncelleme işlemlerinin de aksadığı aktarıldı.
APPLE'DAN HENÜZ AYRINTILI AÇIKLAMA YOK
Yaşanan sorunların neden kaynaklandığına ilişkin Apple tarafından kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Şirketin sistem durumu sayfasında bazı hizmetler çalışır durumda görünürken, kullanıcı şikâyetlerinin birden fazla platformda devam ettiği bildirildi.
Teknoloji yayınları, kesintinin tüm hizmetleri aynı ölçüde etkilemediğine dikkat çekti. Bu nedenle bazı kullanıcılar hizmetlere erişebilirken bazıları bağlantı ve hesap doğrulama sorunları yaşadı.
Öte yandan kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor. Sorunun nedeni ve tüm hizmetlerin ne zaman normale döneceği henüz netlik kazanmadı.