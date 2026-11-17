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Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın dijital hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar kullanıcıları zor durumda bıraktı. 17 Kasım Salı günü başlayan sorunlar nedeniyle kullanıcılar Apple'ın çeşitli platformlarına erişmekte güçlük çekti.

Kesinti bildirimlerini takip eden Downdetector'da Apple hizmetlerine ilişkin şikâyetlerde belirgin artış kaydedildi. ABD'nin yanı sıra Brezilya, Yunanistan ve Letonya gibi ülkelerden de erişim sorunları bildirildi.

BİRÇOK APPLE HİZMETİ ETKİLENDİ

Kullanıcı bildirimlerine göre erişim problemi yaşanan hizmetler arasında şunlar yer aldı:

- App Store

- Apple Pay ve Wallet

- Apple Music

- Apple Destek

- iCloud

- Apple Hesabı ve oturum açma hizmetleri

- iPhone cihaz etkinleştirme

- App Store Connect

Bazı kullanıcılar Apple hesaplarından kendiliğinden çıkış yapıldığını, yeniden giriş sırasında doğrulama hatalarıyla karşılaştıklarını bildirdi. App Store üzerinden uygulama indirme ve güncelleme işlemlerinin de aksadığı aktarıldı.

APPLE'DAN HENÜZ AYRINTILI AÇIKLAMA YOK

Yaşanan sorunların neden kaynaklandığına ilişkin Apple tarafından kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Şirketin sistem durumu sayfasında bazı hizmetler çalışır durumda görünürken, kullanıcı şikâyetlerinin birden fazla platformda devam ettiği bildirildi.

Teknoloji yayınları, kesintinin tüm hizmetleri aynı ölçüde etkilemediğine dikkat çekti. Bu nedenle bazı kullanıcılar hizmetlere erişebilirken bazıları bağlantı ve hesap doğrulama sorunları yaşadı.

Öte yandan kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor. Sorunun nedeni ve tüm hizmetlerin ne zaman normale döneceği henüz netlik kazanmadı.