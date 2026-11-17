ABD'nin Los Angeles kentinde "çöp" patlamasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD'nin Los Angeles kentindeki bir çöp sahasında, rutin sondaj çalışması felaketle sonuçlandı. Çöp dağı ve pislikten oluşan bir gayzer patlaması meydana geldi. Patlamayla birlikte çöpler metrelerce yüksekliğe uçtu. Siyah metan gazı görüntüsü kameralara yansıdı.
ABD'nin Los Angeles kentindeki bir çöp sahasında yürütülen rutin sondaj çalışması korkutan bir kazaya dönüştü. Yer altında biriken aşırı basınçlı gazın sondaj sırasında aniden serbest kalmasıyla çöp ve çamurdan oluşan dev bir gayzer patlaması yaşandı.
METRELERCE HAVAYA YÜKSELDİ
Patlamanın şiddetiyle tonlarca atık ve kirli su metrelerce yüksekliğe fırlarken, gökyüzünü kaplayan yoğun siyah metan gazı bulutu çevredeki kameralara anbean yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi