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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nebahat Çehre, dizi sektöründe haftalardır konuşulan maliyet krizi hakkında görüşünü açıkladı. Magazin Burada'ya konuşan Çehre, bölüm başına çok yüksek ücret alan oyuncuların indirime gitmesi gerektiğini söyledi; aynı sette çalışan emekçilerle bu oyuncuların kazançları arasında haksızlık olduğunu dile getirdi.

YÜKSEK ÜCRET ALAN OYUNCULARA İNDİRİM ÇAĞRISI

Çehre, sektördeki sıkıntının önemli bir bölümünü oyuncu ücretlerine bağladı. Usta oyuncu şunları söyledi: "Sette çalışan bir sürü emekçi var, onlarla aynı sette çalışan bazı oyuncuların aldıkları paralar bakımından haksızlık var. Çok yüksek rakamlar alan oyuncuların ücretlerinde indirim yapması gerekiyor."

Oyuncunun bu sözleri, ücretlerde kesintiye gidilmesinin tartışıldığı bir dönemde geldi.

BÖLÜM MALİYETİ 30 MİLYON LİRAYA DAYANDI

Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun aktardığına göre, geçen yıl 20-25 milyon lira arasında değişen bir dizi bölümünün maliyeti bu yıl yaklaşık 30 milyon liraya çıktı. Televizyon kanallarının yapımcılardan maliyetleri yaklaşık yüzde 25 azaltmasını istediği, bunun için bölüm sürelerinin kısaltılmasının ve oyuncu ücretlerinin yeniden düzenlenmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

TUZLU KAHVE İLE EKRANA DÖNDÜ

Yeşilçam döneminden bugüne kamera önünde olan Nebahat Çehre, izleyicinin hafızasında Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Hanım'ı ve Muhteşem Yüzyıl'ın Valide Sultan'ı olarak yer etti. Oyuncu bu sezon Tuzlu Kahve dizisinde Feryal karakterini canlandırıyor.

Çehre geçtiğimiz günlerde de Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" ifadesiyle başlayan tartışmaya yazılı bir açıklamayla katılmış, "Türk sineması" sözünü üç kez yinelemişti.