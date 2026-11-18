Çatalca'da 19 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi: Şüpheli belediye işçisi çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Çatalca'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda bir depodan 19 kiloya yakın sıvı metamfetamin çıktı. Uyuşturucu baskınında gözaltına alınan şüphelinin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığının ortaya çıkması dikkat çekti. R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
- İstanbul Çatalca'da bir depoya düzenlenen operasyonda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ve 25 litre 150 mililitre aseton ele geçirildi.
- Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.S.'nin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı belirlendi.
- Mahkemeye çıkarılan R.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde narkotik polisinin bir depoya düzenlediği operasyonda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan R.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NARKOTİK EKİPLERİ DEPOYU TAKİBE ALDI
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatalca'da bir depoda uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramalarda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 25 litre 150 mililitre aseton ele geçirildi.
BELEDİYE ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.S.'nin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı belirlendi. Şüphelinin mesleğine ilişkin ayrıntı, operasyonun dikkat çeken yönlerinden biri oldu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.