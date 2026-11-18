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İstanbul'un Çatalca ilçesinde narkotik polisinin bir depoya düzenlediği operasyonda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan R.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NARKOTİK EKİPLERİ DEPOYU TAKİBE ALDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatalca'da bir depoda uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 25 litre 150 mililitre aseton ele geçirildi.

BELEDİYE ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.S.'nin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı belirlendi. Şüphelinin mesleğine ilişkin ayrıntı, operasyonun dikkat çeken yönlerinden biri oldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı