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Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'nın kurucu ortaklarından Jensen Huang, görevinden ayrılmasına neden olan skandalın ardından sessizliğini bozdu. 12 Kasım'da Ceo'luk görevinden istifa eden 63 yaşındaki Huang, yönetim kurulunun şirketin ve hissedarların çıkarları doğrultusunda karar vermesi halinde yeniden göreve dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

Huang, yaptığı açıklamada, “Ayrılığımdan bu yana Nvidia çalışanlarından, yatırımcılardan, iş ortaklarından ve müşterilerden CEO olarak geri dönmem yönünde çok sayıda çağrı aldım. Yönetim kurulu dönüşümün hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, şirketin ve Amerika'nın çıkarına olacağına karar verirse bu çağrılara yanıt vermekten ve CEO olarak geri dönmekten onur duyarım” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL HAYATIMDA CİDDİ HATALAR YAPTIM”

Görevinden ayrılmasına yol açan özel hayatına ilişkin iddialara da değinen Huang, Nvidia yönetim kurulundan özür diledi.

Hatalarının sorumluluğunu üstlendiğini belirten Huang, “Nvidia'daki herkesten beklenen standartları karşılayamadım ve özel hayatımda ciddi hatalar yaptım. Yönetim kurulu için sorunlara neden oldum ve bundan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Hatalarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve yönetim kurulunun bağımsız soruşturmasıyla iş birliği yapmaya kararlıyım” dedi.

ÇİN İSTİHBARATI İDDİASI GÜNDEMDE

Huang'ın görevinden ayrılmasına yol açan tartışmaların merkezinde, evlilik dışı ilişkilerine yönelik iddialar bulunuyor. Bunlardan birinin, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen Alice Huang adlı kadınla yaşandığı öne sürüldü. Kadının, Singapur merkezli yapay zekâ şirketi Megaspeed ile bağlantısı ve Nvidia çiplerinin Çin'e yasa dışı aktarılması iddiaları da soruşturmanın kapsamına girdi.

Huang'ın Nvidia bünyesinde çalışan başka kişilerle de ilişkiler yaşadığına yönelik iddialar gündeme geldi. Şirket yönetimi, konuyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlattı.

YÖNETİM KURULU GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKMIYOR

Huang'ın yeniden CEO olma isteğine rağmen Nvidia yönetim kurulunun şu aşamada eski yöneticiyi göreve döndürmeyi değerlendirmediği bildirildi. Şirket, Huang'ın istifasının ardından Mali İşler Direktörü Colette Kress'i geçici CEO olarak görevlendirdi ve kalıcı yönetici için arayış başlattı.

Öte yandan Huang'ın yeniden göreve dönmesi için teknoloji dünyasından ve yatırımcılardan destek geldi. Yeniden göreve getirilmesini isteyen çevrimiçi imza kampanyasına 180 binden fazla kişi katılırken, Elon Musk ve Epic Games Üst Yöneticisi Tim Sweeney gibi isimler de Huang'a destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Huang'ın yeniden Nvidia'nın başına geçmesi fikrine karşı olmadığını belirterek eski CEO'nun önemli bir ders aldığını düşündüğünü söyledi.