Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve ardından yaşanan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu. Acı haber sonrası siyasilerden taziye mesajı geldi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN MAKAMLARI ALİ OLSUN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı taziye mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun."

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı taziye paylaşımında "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

İŞTE SİYASİ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Pençe Kilit Operasyonu sırasında yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânları Cennet-i âlâ olsun. Çatışmada yaralanan askerlerimiz var. Temennimiz, kahraman evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralı Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan üç kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerinin, kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Irak'ın kuzeyinde yaşanan çatışmada 3 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğunu, 4 kahraman Mehmetçiğimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, yaralılarımıza Allah acil şifalar versin."

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırının akabinde Şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Aziz Milletimizin başı sağ olsun."

Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Irak'ın kuzeyinden gelen acı haber yüreğimizi dağladı… Hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Irak'ta terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Irak'ın kuzeyinde pkklı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun..."