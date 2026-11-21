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Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması kapsamında iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile yola devam etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

31 yaşındaki milli futbolcunun Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından yükselen performansı, yeni sözleşme görüşmelerini de hızlandırdı. Ancak taraflar arasında kontratın süresi konusunda henüz anlaşma sağlanamadı.

YÖNETİM 1+1 ÖNERDİ, İRFAN CAN 2+1 İSTEDİ

Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'ye 1 yılı garanti, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Deneyimli futbolcu ise sarı-lacivertli kulüpten 2 yılı garanti, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık kontrat talep etti. Taraflar arasındaki görüşmelerde en önemli pazarlık konusunun sözleşme süresi olduğu belirtildi.

83 MİLYON TL'LİK MAAŞ TALEBİ

İrfan Can Kahveci'nin yeni sözleşmeye ilişkin mali beklentisi de ortaya çıktı. Fenerbahçe'den yıllık 1,5 milyon euro, yaklaşık 83 milyon TL ücret alan milli futbolcunun, yeni kontratında da mevcut maaşının korunmasını istediği aktarıldı. Sarı-lacivertli yönetimin, futbolcunun sözleşme süresi ve ücret beklentisini değerlendirerek görüşmelere devam ettiği ifade edildi.

HEDEF MAYIS AYINDAN ÖNCE İMZA

Hem Fenerbahçe yönetiminin hem de İrfan Can Kahveci'nin birlikteliği sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tarafların sözleşme süresi konusunda ortak noktada buluşması halinde yeni kontratın mayıs ayından önce imzalanması bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ÖZEL TALİMAT

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, İrfan Can Kahveci'ye saha içerisinde özel bir görev verdiği belirtildi. Belözoğlu'nun Kocaelispor karşılaşmasında rakip savunmanın Mason Greenwood'a yoğunlaşmasını fırsata çevirmek istediği ve İrfan Can'dan oluşan boş alanları değerlendirerek şutlarını kullanmasını talep ettiği aktarıldı. Genç teknik adamın, milli futbolcuya hücumdaki sorumluluklarının yanı sıra savunmaya destek vermesi yönünde de talimat verdiği kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi