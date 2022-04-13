Nötr Haberleri - Nötr Haber - Haberler

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Nötr Haberleri

Nötr haber, Nötr son dakika haberleri ve gelişmeleri.

'Sanayici, OSB dışında da güneş tarlası kurabilmeli'

"Sanayici, OSB dışında da güneş tarlası kurabilmeli"

Nötr - Dün 10:30
Akbank ve İklimsa'dan güneş enerjisi panellerinde 'sürdürülebilirlik' odaklı iş birliği

Akbank ve İklimsa'dan güneş enerjisi panellerinde "sürdürülebilirlik" odaklı iş birliği

Nötr - 11.04.2022
Dünyada nükleer santral yatırımları hız kazandı

Dünyada nükleer santral yatırımları hız kazandı

Nötr - 09.04.2022
Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu

Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu

Nötr - 08.04.2022
MSCI ESG derecelendirmesinin 'lideri' Yapı Kredi

MSCI ESG derecelendirmesinin "lideri" Yapı Kredi

Nötr - 07.04.2022
7 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 7 Nisan'da ne oldu? 7 Nisan ne günü? 7 Nisan'da doğan ünlüler!

7 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 7 Nisan'da ne oldu? 7 Nisan ne günü? 7 Nisan'da doğan ünlüler!

Nötr - 06.04.2022
Kovid-19 Varyantlarına Karşı Yeni Aşı Adayları Tasarlandı

Kovid-19 Varyantlarına Karşı Yeni Aşı Adayları Tasarlandı

Nötr - 06.04.2022
Hızlı elektrikli araç şarj istasyonları geliyor

Hızlı elektrikli araç şarj istasyonları geliyor

Nötr - 06.04.2022
Çin'de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Üretiminin Artması Yeşil Kalkınmayı Destekliyor

Çin'de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Üretiminin Artması Yeşil Kalkınmayı Destekliyor

Nötr - 02.04.2022
KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasına 85 yıldır katkı sağlıyor

KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasına 85 yıldır katkı sağlıyor

Nötr - 02.04.2022
Rusya ve IAEA heyetleri Kaliningrad'da bir araya geldi

Rusya ve IAEA heyetleri Kaliningrad'da bir araya geldi

Nötr - 02.04.2022
bp Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı

bp Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı

Nötr - 02.04.2022
BP Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı

BP Türkiye, 'Karbon Nötr' standı ile Petroleum fuarında yerini aldı

Nötr - 01.04.2022
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Nötr - 31.03.2022
Togg Üst Yöneticisi Karakaş, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu

Togg Üst Yöneticisi Karakaş, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu

Nötr - 31.03.2022
Koç Topluluğu şirketleri, EKO İKLİM Zirvesi'nde iklim değişikliği odağında yürüttüğü çalışmaları anlattı

Koç Topluluğu şirketleri, EKO İKLİM Zirvesi'nde iklim değişikliği odağında yürüttüğü çalışmaları anlattı

Nötr - 31.03.2022
Güney Kore Büyükelçisi Lee, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Güney Kore Büyükelçisi Lee, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Nötr - 30.03.2022
EKO İKLİM Zirvesi'nde fark yaratan iş örnekleri konuşuldu

EKO İKLİM Zirvesi'nde fark yaratan iş örnekleri konuşuldu

Nötr - 30.03.2022
Araştırma: Türkiye 2021'de pandemi öncesine göre elektrik talebinin en hızlı arttığı 4. ülke

Araştırma: Türkiye 2021'de pandemi öncesine göre elektrik talebinin en hızlı arttığı 4. ülke

Nötr - 30.03.2022
OSBÜK Başkanı Kütükcü, EKO İKLİM Zirvesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

OSBÜK Başkanı Kütükcü, EKO İKLİM Zirvesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Nötr - 30.03.2022
Bakan Varank: 'Ülkemiz yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacak'

Bakan Varank: "Ülkemiz yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacak"

Nötr - 30.03.2022
Rusya ve Ukrayna heyetinin görüşmesinde Abramovich, kendisine ayrılan yere oturmak istemedi

Rusya ve Ukrayna heyetinin görüşmesinde Abramovich, kendisine ayrılan yere oturmak istemedi

Nötr - 30.03.2022
Dyson'dan temiz hava ve pürüzsüz ses veren kulaklık

Dyson'dan temiz hava ve pürüzsüz ses veren kulaklık

Nötr - 30.03.2022
Toyota'dan karbondioksitsiz hidrojen için yeni iş birliği

Toyota'dan karbondioksitsiz hidrojen için yeni iş birliği

Nötr - 30.03.2022
Rusya Ukrayna barıştı mı, müzakere sonucu ne oldu?

Rusya Ukrayna barıştı mı, müzakere sonucu ne oldu?

Nötr - 29.03.2022
Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sona erdi! Ukrayna cephesinden ilk açıklama geldi

Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sona erdi! Ukrayna cephesinden ilk açıklama geldi

Nötr - 29.03.2022
Çin'in Geely Şirketi, Danimarka'da E-metanollü Araçların Test Sürüşlerine Başladı

Çin'in Geely Şirketi, Danimarka'da E-metanollü Araçların Test Sürüşlerine Başladı

Nötr - 29.03.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2. Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi'ne video mesaj gönderdi (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2. Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi'ne video mesaj gönderdi (1)

Nötr - 28.03.2022
'EKO İKLİM Zirvesi' başlıyor

"EKO İKLİM Zirvesi" başlıyor

Nötr - 28.03.2022
Son dakika haber | Harkov'da nükleer tesis bombalandı

Son dakika haber | Harkov'da nükleer tesis bombalandı

Nötr - 27.03.2022
Dünyadaki ilk iklim değişikliği fuarı Ankara'da yapılacak

Dünyadaki ilk iklim değişikliği fuarı Ankara'da yapılacak

Nötr - 27.03.2022
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Eko İklim Zirvesi önemli bir yolu açacak

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Eko İklim Zirvesi önemli bir yolu açacak

Nötr - 27.03.2022
Çin'in Hualong One Reaktörü Örnek Projesi Tamamen İşletmeye Alındı

Çin'in Hualong One Reaktörü Örnek Projesi Tamamen İşletmeye Alındı

Nötr - 26.03.2022
Ankara Üniversitesi, 'karbon ayak izi'ni hesaplayan ilk teknokent oldu

Ankara Üniversitesi, 'karbon ayak izi'ni hesaplayan ilk teknokent oldu

Nötr - 26.03.2022
Son dakika haberi: Türkiye'ye 9 milyon avroluk fabrika kuran SCHOTT, yatırımlarını sürdürecek (1)

Son dakika haberi: Türkiye'ye 9 milyon avroluk fabrika kuran SCHOTT, yatırımlarını sürdürecek (1)

Nötr - 26.03.2022
KARDEMİR 100'üncü yılında karbon nötr bir şirket olmayı hedefliyor

KARDEMİR 100'üncü yılında karbon nötr bir şirket olmayı hedefliyor

Nötr - 26.03.2022
Kartepe Zirvesi - Prof. Dr. Levent Kurnaz/Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Uijterlinde

Kartepe Zirvesi - Prof. Dr. Levent Kurnaz/Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Uijterlinde

Nötr - 25.03.2022
Hyundai, yılın ilk iki ayında 74 bin 661 adet elektrikli otomobil sattı

Hyundai, yılın ilk iki ayında 74 bin 661 adet elektrikli otomobil sattı

Nötr - 25.03.2022
KARDEMİR olağan genel kurul toplantısı yapıldı

KARDEMİR olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Nötr - 25.03.2022
Borusan'dan sürdürülebilirlik odağında 'geleceğe ilham veren' seri

Borusan'dan sürdürülebilirlik odağında "geleceğe ilham veren" seri

Nötr - 25.03.2022
TİM, Tarım ve Hayvancılıkta Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı açıkladı

TİM, Tarım ve Hayvancılıkta Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı açıkladı

Nötr - 24.03.2022
Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı: Ruslar işgali destekliyor mu?

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı: Ruslar işgali destekliyor mu?

Nötr - 24.03.2022
TİM Tarım ve Hayvancılıkta sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı açıkladı

TİM Tarım ve Hayvancılıkta sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı açıkladı

Nötr - 24.03.2022
'EKO İKLİM Zirvesi' yeşil dönüşümün yol haritasına ışık tutacak

"EKO İKLİM Zirvesi" yeşil dönüşümün yol haritasına ışık tutacak

Nötr - 24.03.2022
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı

Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı

Nötr - 23.03.2022
Havası en kirli ülkeler belli oldu

Havası en kirli ülkeler belli oldu

Nötr - 23.03.2022
Havası en kirli ülkeler açıklandı; Türkiye 117 ülke arasında 46. sırada yer aldı

Havası en kirli ülkeler açıklandı; Türkiye 117 ülke arasında 46. sırada yer aldı

Nötr - 23.03.2022
Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde bir dinamiğin doğduğunu söyledi (2)

Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde bir dinamiğin doğduğunu söyledi (2)

Nötr - 22.03.2022
Fed Başkanı Powell, faiz artırımında gerekirse 'daha agresif' olacaklarını söyledi Açıklaması

Fed Başkanı Powell, faiz artırımında gerekirse "daha agresif" olacaklarını söyledi Açıklaması

Nötr - 21.03.2022
İSO, 'Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi Sürdürülebilirlik' raporunu açıkladı

İSO, "Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi Sürdürülebilirlik" raporunu açıkladı

Nötr - 21.03.2022
Rus takımları profesyonel liglerden men edildi

Rus takımları profesyonel liglerden men edildi

Nötr - 21.03.2022
Türkiye'nin 'Ufuk Avrupa Programı'na katılımı dolayısıyla açılış etkinliği düzenlenecek

Türkiye'nin "Ufuk Avrupa Programı"na katılımı dolayısıyla açılış etkinliği düzenlenecek

Nötr - 19.03.2022
Türkiye'nin limon tuzu ithalatını azaltan yatırımda kapasite artışına gidiliyor

Türkiye'nin limon tuzu ithalatını azaltan yatırımda kapasite artışına gidiliyor

Nötr - 18.03.2022
Dolar neden yükseliyor? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar, Euro, Altın fiyatları neden artıyor? Döviz neden yükseliyor?

Dolar neden yükseliyor? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar, Euro, Altın fiyatları neden artıyor? Döviz neden yükseliyor?

Nötr - 16.03.2022
'Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' 18 Mart'ta Kadıköy'de

'Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi' 18 Mart'ta Kadıköy'de

Nötr - 16.03.2022
Rusya, atom enerjisi alanında ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi için ek fon ayırdı

Rusya, atom enerjisi alanında ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi için ek fon ayırdı

Nötr - 16.03.2022
Çekya, Rusya ile ortak çalıştığı Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü'nden çekildi

Çekya, Rusya ile ortak çalıştığı Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü'nden çekildi

Nötr - 13.03.2022
Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa güvenliği için en büyük felaket

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa güvenliği için en büyük felaket

Nötr - 12.03.2022
Ankara, dünyanın ilk 'ekonomi ve iklim değişikliği' temalı fuarına hazırlanıyor

Ankara, dünyanın ilk "ekonomi ve iklim değişikliği" temalı fuarına hazırlanıyor

Nötr - 12.03.2022
Nükleer enerji uzmanı, Çernobil'de oluşabilecek sızıntıya karşı uyardı: 'Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız'

Nükleer enerji uzmanı, Çernobil'de oluşabilecek sızıntıya karşı uyardı: "Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız"

Nötr - 11.03.2022
Deri ve ayakkabı sektörü, Rusya ve Ukrayna'nın en güçlü tedarikçisi olacak

Deri ve ayakkabı sektörü, Rusya ve Ukrayna'nın en güçlü tedarikçisi olacak

Nötr - 10.03.2022
AB akıllı ulaşım sistemleri için 10 eylem alanı belirledi

AB akıllı ulaşım sistemleri için 10 eylem alanı belirledi

Nötr - 09.03.2022
Abdi İbrahim'e uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası

Abdi İbrahim'e uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası

Nötr - 09.03.2022
CHP'li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı

Nötr - 09.03.2022
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında çok konuşulacak iddia: Tartıştığı görevliyi işten attırdı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında çok konuşulacak iddia: Tartıştığı görevliyi işten attırdı

Nötr - 08.03.2022
Setur Marinaları I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı

Setur Marinaları I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı

Nötr - 08.03.2022
Ortak hedef: 'Sürdürülebilir, katma değerli ihracat'

Ortak hedef: "Sürdürülebilir, katma değerli ihracat"

Nötr - 05.03.2022
Nükleer santral nedir ve ne işe yarar? Nükleer santral zararları nelerdir?

Nükleer santral nedir ve ne işe yarar? Nükleer santral zararları nelerdir?

Nötr - 04.03.2022
İSO, Sürdürülebilirlik raporlarının altıncısını açıkladı

İSO, Sürdürülebilirlik raporlarının altıncısını açıkladı

Nötr - 04.03.2022
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda

Nötr - 03.03.2022
ODE Yalıtım 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor

ODE Yalıtım 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor

Nötr - 02.03.2022
OSB Başkanı Ali Bahar, oy birliği ile güven tazeledi

OSB Başkanı Ali Bahar, oy birliği ile güven tazeledi

Nötr - 01.03.2022
Karbon ayak izini azaltacak teknolojiler Turkcell'de

Karbon ayak izini azaltacak teknolojiler Turkcell'de

Nötr - 28.02.2022
Katar'dan Rusya-Ukrayna krizinde 'diplomatik yöntemlerin benimsenmesi' çağrısı

Katar'dan Rusya-Ukrayna krizinde "diplomatik yöntemlerin benimsenmesi" çağrısı

Nötr - 28.02.2022
Ekonomistler, büyüme verilerini değerlendirdi Açıklaması

Ekonomistler, büyüme verilerini değerlendirdi Açıklaması

Nötr - 28.02.2022
Çiğli Belediyesi 'İklim-Nötr ve Akıllı Şehir Niyet Beyanı' listesinde

Çiğli Belediyesi "İklim-Nötr ve Akıllı Şehir Niyet Beyanı" listesinde

Nötr - 28.02.2022
Yenilenen Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de!

Yenilenen Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de!

Nötr - 28.02.2022
Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi mart sonunda başkentte yapılacak

Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi mart sonunda başkentte yapılacak

Nötr - 24.02.2022
İSO Başkanı Bahçıvan: 'Sanayicinin kendi enerjisini üretmesi desteklenmeli'

İSO Başkanı Bahçıvan: "Sanayicinin kendi enerjisini üretmesi desteklenmeli"

Nötr - 24.02.2022
Akkuyu NGS'de çalışan sayısı 20 bine ulaştı

Akkuyu NGS'de çalışan sayısı 20 bine ulaştı

Nötr - 24.02.2022
Rosatom, MBIR Araştırma Reaktörü inşasında hedeflerin ötesine geçti

Rosatom, MBIR Araştırma Reaktörü inşasında hedeflerin ötesine geçti

Nötr - 23.02.2022
Nasa'nın Ixpe Teleskopundan İlk Görüntü Geldi

Nasa'nın Ixpe Teleskopundan İlk Görüntü Geldi

Nötr - 22.02.2022
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Karbon nötr ülke olma hedefimiz 2053 yılı için belirlendi'

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Karbon nötr ülke olma hedefimiz 2053 yılı için belirlendi"

Nötr - 22.02.2022
Turkcell'in 2021 yılı finansal raporu açıklandı

Turkcell'in 2021 yılı finansal raporu açıklandı

Nötr - 19.02.2022
Verem bulaşıcı mı? Verem nasıl geçer, tedavisi var mı? Verem nasıl bulaşır?

Verem bulaşıcı mı? Verem nasıl geçer, tedavisi var mı? Verem nasıl bulaşır?

Nötr - 18.02.2022
Son dakika haberleri | Donör akciğerlerin kan grubunun evrensel kan grubuna dönüştürülebileceği araştırılıyor

Son dakika haberleri | Donör akciğerlerin kan grubunun evrensel kan grubuna dönüştürülebileceği araştırılıyor

Nötr - 18.02.2022
Son dakika haberleri! Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri! Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Nötr - 18.02.2022
Koç Holding, 2021 yılında konsolide bazda 346,7 milyar lira gelir elde etti

Koç Holding, 2021 yılında konsolide bazda 346,7 milyar lira gelir elde etti

Nötr - 17.02.2022
Araştırma: Temel parçacık 'nötrino'nun en küçük kütlesi bulundu

Araştırma: Temel parçacık "nötrino"nun en küçük kütlesi bulundu

Nötr - 15.02.2022
'Şirketler acil olarak Yeşil Mutabakat'a hazırlanmalı'

"Şirketler acil olarak Yeşil Mutabakat'a hazırlanmalı"

Nötr - 15.02.2022
Ölçek problemi, Karbon Nötr OSB projesiyle çözülecek

Ölçek problemi, Karbon Nötr OSB projesiyle çözülecek

Nötr - 11.02.2022
Toyota ile Fukuoka şehri arasında hidrojen toplumu için anlaşma

Toyota ile Fukuoka şehri arasında hidrojen toplumu için anlaşma

Nötr - 11.02.2022
Samsun'un 'karbon nötr şehir' olma hedefi

Samsun'un 'karbon nötr şehir' olma hedefi

Nötr - 11.02.2022
Egzamaya ne iyi gelir? Egzama nedir, nasıl geçer? Egzama belirtileri ve tedavisi nedir?

Egzamaya ne iyi gelir? Egzama nedir, nasıl geçer? Egzama belirtileri ve tedavisi nedir?

Nötr - 10.02.2022
Botoks, beyin felci olan çocuklara umut oluyor

Botoks, beyin felci olan çocuklara umut oluyor

Nötr - 09.02.2022
Nükleer füzyon araştırmalarında rekor enerji üretildi

Nükleer füzyon araştırmalarında rekor enerji üretildi

Nötr - 09.02.2022
Güvenli İnternet Günü'nde 'hep birlikte daha iyi bir internete' çağrısı

Güvenli İnternet Günü'nde "hep birlikte daha iyi bir internete" çağrısı

Nötr - 08.02.2022
Duvar boyası renkleri! En güzel duvar boyası renkleri nelerdir? 2020 yılının en sevilen duvar boyası renkleri!

Duvar boyası renkleri! En güzel duvar boyası renkleri nelerdir? 2020 yılının en sevilen duvar boyası renkleri!

Nötr - 30.10.2020
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