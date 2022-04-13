Nötr Haberleri - Nötr Haber - Haberler

Nötr Haberleri
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Akbank ve İklimsa'dan güneş enerjisi panellerinde "sürdürülebilirlik" odaklı iş birliği
7 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 7 Nisan'da ne oldu? 7 Nisan ne günü? 7 Nisan'da doğan ünlüler!
Koç Topluluğu şirketleri, EKO İKLİM Zirvesi'nde iklim değişikliği odağında yürüttüğü çalışmaları anlattı
Araştırma: Türkiye 2021'de pandemi öncesine göre elektrik talebinin en hızlı arttığı 4. ülke
Bakan Varank: "Ülkemiz yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacak"
Rusya ve Ukrayna heyetinin görüşmesinde Abramovich, kendisine ayrılan yere oturmak istemedi
Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sona erdi! Ukrayna cephesinden ilk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2. Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi'ne video mesaj gönderdi (1)
Son dakika haberi: Türkiye'ye 9 milyon avroluk fabrika kuran SCHOTT, yatırımlarını sürdürecek (1)
Kartepe Zirvesi - Prof. Dr. Levent Kurnaz/Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Uijterlinde
Fed Başkanı Powell, faiz artırımında gerekirse "daha agresif" olacaklarını söyledi Açıklaması
İSO, "Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi Sürdürülebilirlik" raporunu açıkladı
Türkiye'nin "Ufuk Avrupa Programı"na katılımı dolayısıyla açılış etkinliği düzenlenecek
Dolar neden yükseliyor? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar, Euro, Altın fiyatları neden artıyor? Döviz neden yükseliyor?
Rusya, atom enerjisi alanında ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi için ek fon ayırdı
Nükleer enerji uzmanı, Çernobil'de oluşabilecek sızıntıya karşı uyardı: "Yer altı sularına karışırsa bunun farkına varamayız"
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında çok konuşulacak iddia: Tartıştığı görevliyi işten attırdı
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Karbon nötr ülke olma hedefimiz 2053 yılı için belirlendi"
Son dakika haberleri | Donör akciğerlerin kan grubunun evrensel kan grubuna dönüştürülebileceği araştırılıyor
Son dakika haberleri! Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Egzamaya ne iyi gelir? Egzama nedir, nasıl geçer? Egzama belirtileri ve tedavisi nedir?