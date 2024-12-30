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Alarko Holding'den Sürdürülebilir Enerji ve Tarım Yatırımları

Alarko Holding'den Sürdürülebilir Enerji ve Tarım Yatırımları
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Alarko Holding, İstanbul Ortaköy'deki merkez yerleşkesinin karbon nötr olması için sertifikalar satın alarak sürdürülebilirlik projeleri yürütüyor. Ayrıca tarım sektöründe modern seralarla ve enerji verimliliği ile çevresel sürdürülebilirlik sağlıyor.

Alarko Holding, İstanbul Ortaköy'deki merkez yerleşkesinin karbon nötr olmasını sağlamak için Uluslararası Yeşil Enerji (I-REC) Sertifikası ve rüzgar enerjisi temelli Gold Karbon Kredisi satın alarak doğrudan ve dolaylı karbon ayak izini dengelemeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 70'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Alarko Şirketler Topluluğu, 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda grup şirketleriyle birlikte çeşitli projeler yürütüyor. Enerji ve kaynak verimliliği ile yenilenebilir enerji kullanımını önceliklendiren holding, her yıl merkez yerleşkesinin karbon ayak izini Gold Karbon ve I-REC sertifikalarıyla dengelemeyi hedefliyor.

Tüm yeni yatırımlarını çevresel ve sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda planlayan holding, yenilikçi teknolojilere, AR-GE çalışmalarına ve döngüsel iş modellerine yaptığı yatırımlarla düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekliyor. Ayrıca şirket, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri'ne etkin katkı sağlamayı hedefliyor.

Sağlıklı ve güvenilir gıda üretimine katkı sağlamak amacıyla 2023'te tarım sektörüne adım atan Alarko, modern seralarında sürdürülebilir jeotermal enerji kullanımını hayata geçiriyor. Jeotermal su, doğal döngüyü koruma ilkesiyle yüzeyle temas ettirilmeden re-enjeksiyon yöntemiyle yer altı rezervlerine geri kazandırılıyor. Son teknoloji akıllı tarım uygulamalarıyla üretilen pestisitsiz ürünler ise hem iç piyasada tüketicilere sunuluyor hem de dış pazarlara ihraç ediliyor.

Alarko Tarım Grubu'nun Çankırı'da faaliyete geçirdiği hibrit mikro granül gübre fabrikası, çevresel sürdürülebilirlik odaklı üretim modeliyle dikkati çekiyor. Fabrikada, geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 65 daha az enerji ve yüzde 70 daha az su kullanılırken, 1200 kilovatpik (kWp) kapasiteli güneş enerji sistemi enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılıyor.

Alarko, enerji depolama alanında Türkiye'ye teknoloji transferi sağlıyor

Alarko Enerji Grubu, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama sistemlerine yatırım yaparak düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sağlamayı hedefliyor. Grup, mevcut 140 megavatlık (MW) yenilenebilir enerji kapasitesini gelecek 5 yıl içinde 3,5 kat artırarak 640 MW'a çıkarmayı planlıyor.

Alarko, bu yıl enerji depolama sistemleri ve lityum-iyon batarya üretim hattı kurmak amacıyla dünyanın önde gelen teknoloji ve batarya üreticilerinden "Gotion Group" ile iş birliği gerçekleştirdi. Söz konusu yatırım, Türkiye'de bir AR-GE merkezi kurulmasını ve yurtdışına ihracatı da kapsıyor.

Üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği temel bir strateji olarak benimseyen Alarko Sanayi ve Ticaret Grubu, Alarko Carrier Eskişehir Fabrikası'nın çatısında yer alan güneş enerjisi sistemiyle yıllık 500 bin kWh elektrik üretmeyi hedefliyor. Tesisin kombi üretim hattında kurulan geri döngülü su kullanım sistemi ile atık su miktarı minimize ediliyor.

Alarko Sanayi ve Ticaret Grubu, 2023'ün son çeyreğinde ürün yelpazesine dahil ettiği Alarko markalı fotovoltaik paneller ile de iklim değişikliği ile mücadeleye önemli bir katkıda bulunuyor.

Fethiye Hillside Beach Club sürdürülebilir turizmde öncü bir rol üstleniyor

İleri düzeyde sürdürülebilirlik uygulamaları ile "Haute Grandeur - Best Eco-Friendly Resort" kategorisinde Avrupa'nın en iyisi ödülüne sahip olan Hillside Beach Club, her yeni misafiri için bir ağaç ekiyor. "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" ve "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi" sertifikalarına sahip tesis, 2003'ten bu yana 305 binden fazla ağaç tohumunu toprakla buluşturdu.

Sera gazı emisyonlarını "ISO 14064" standardına göre doğrulatan Hillside, I-REC sertifikası ile yeşil enerji kullanımını destekliyor. Sıfır atık politikasıyla çalışan tesis, su kullanımını en aza indiren ve kaynaklarını etkin yöneten otellere verilen "Travelife Gold" sertifikasını da almaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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