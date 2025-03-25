Xinjiang'da Yeşil Elektrik Faaliyetleri Yüzde 74,7 Arttı

URUMQİ, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bu yıl yeşil elektrik faaliyetleri pazartesi günü itibarıyla geçen yıla göre yüzde 74,7 artış gösterdi.

Bölgesel Elektrik Ticaret Merkezi verilerine göre, bu yıl toplam işlem hacmi 5,26 milyar kilovat-saate ulaşarak, 2024 yılı hedeflerinden sekiz ay önce 5 milyar kilovat-saat eşiğini geçti.

Üretimde sıfır veya sıfıra yakın karbon emisyonuyla öne çıkan yeşil elektrik, şirketlerin karbon nötrlüğüne ulaşmasında ve endüstriyel dönüşümü kolaylaştırmada önemli bir rol oynuyor.

Rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli zengin olan Xinjiang'ın yenilenebilir enerji kapasitesi 100 milyon kilovatı aştı. Bu gelişme, Çin'in 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma şeklindeki ikili karbon hedeflerini ilerlettiği bir dönemde gerçekleşti.