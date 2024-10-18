Gaziantep Ticaret Odası, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Toplantısı Düzenledi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), bölgedeki işletmelerin ikiz dönüşüm, karbon nötr ve sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek amacıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde, "İş Dünyasının Kaçınılmazı: Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

GTO tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, işletmelerin geleceğini yakından ilgilendiren Sürdürülebilirlik, Karbon Sertifikası ve Karbon Borsası ile Bakanlıkça yürütülen Dijital Dönüşüm Destek Programı ve Yeşil Dönüşüm Destek Programlarıyla ilgili tüm detaylar ve süreçler Ecosolis Kurucusu Emre Akel moderatörlüğünde konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasında GTO'nun en büyük hedeflerinden birinin, üyelerini sadece bugünün değil yarının dünyasına hazırlamak olduğunu vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bu hedefin de iş dünyası için kaçınılmaz hale gelen yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme süreçlerine entegrasyonla gerçekleşeceğini söyledi.

"Kendi konforun için torunlarının ihtiyaçlarından çalamazsın"

Sürdürülebilirlik kavramının son yıllarda sıkça kullanıldığını belirten ve hükümetin Orta Vadeli Programından şirketlerin stratejik planlarına kadar pek çok alanda sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir başarı ifadelerinin geçtiğini söyleyen Başkan Yıldırım, "Peki, nedir bu sürdürülebilirlik? Birleşmiş Milletler'in 1987 tarihli 'Ortak Geleceğimiz' raporuna göre, sürdürülebilir kalkınma, 'Bugünün ihtiyaçları, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılamaktır.' Benim bu tanımdan anladığım şudur: Kendi konforun için torunlarının ihtiyaçlarından çalamazsın" dedi.

"Dönüşüm, kurum kültürümüz olmalı"

İşletmelerin, karbon nötr hedeflerine ulaşmaları, çevremizi koruma kadar rekabetçi kalabilmek adına da kritik öneme sahip olduğunu belirterek bu dönüşümün uzun vadede hem işletmelerimizi hem de ekonomimizi güçlendireceğini söyleyen Yıldırım, "Şüphesiz ki dijitalleşme bu süreçte iş dünyamıza hız ve verimlilik kazandıracak. GTO olarak, üyelerimizin dijital dönüşüm fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Aynı zamanda Oda olarak da bu dönüşüm sürecine adapte oluyor, bu dönüşümün kurum kültürümüz olması gerektiğini de iyi biliyoruz. Hedefimiz, karbon ayak izi en düşük oda olmak ve hizmetlerimizi dijitalleştirmektir" şeklinde konuştu.

Programın devamında Ecosolis Kurucusu Emre Akel, "Yeni Normal: Sürdürülebilirlik" konusunda sunum yaparken yine Akel'in moderasyonunda gerçekleştirilen oturumlarda "Karbon Sertifikası ve Karbon Borsası" hakkında Karbon Emisyonu Düşürme ve Kontrol Derneği Başkanı Ali Özcem Kılıç, "Dijital Dönüşüm Destek Programı" hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Emrullah Emen ile Uzman Yardımcısı Kudret Yağmur Yeşilova, "Yeşil Dönüşüm Destek Programı" hakkında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Selin Engin, katılımcıları bilgilendirdi.

GTO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme toplantısı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP