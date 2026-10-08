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ECB tutanaklarında enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğu konusunda uzlaşıldı

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ECB'nin eylül tutanaklarında enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğu konusunda tüm üyelerin hemfikir olduğu belirtildi. Enerji şoku endişesiyle nötr iletişim ve sürekli ihtiyat vurgulanırken Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde yüzde 3,8 ile son 3 yılın zirvesine çıktı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası toplantı tutanakları, yönetim konseyinin Avro Bölgesi'ndeki enflasyon risklerine karşı "aşırı ihtiyatlı" duruşunu koruduğunu gösterdi.

ECB Yönetim Konseyinin 9-10 Eylül 2026'da gerçekleştirdiği????? para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.

Tutanaklarda, olağanüstü enerji fiyat oynaklığı ve yaygın belirsizlik ortamında, enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu konusunda tüm üyelerin hemfikir olduğu belirtilirken petrol fiyatlarındaki şokun oluşturduğu yüksek belirsizlik nedeniyle bankanın iletişiminde "nötr" bir dil kullanılması gerektiği vurgulandı.

Böylece, eylül ayında alınan faiz artışı kararının, önceden belirlenmiş bir sıkılaştırma döngüsünün parçası olduğu izleniminin verilmesinden kaçınılmasının amaçlandığı ifade edilen tutanaklarda, para politikası yapıcılarının bu adımın "son faiz artışı" olduğu sinyalini vermekten de kaçınarak "sürekli ihtiyatın" önemine dikkati çektiği aktarıldı.

Enerji şokunun kalıcı enflasyonu tetiklemesinden endişe ediliyor

Tutanaklarda, ECB yetkililerinin, enerji şokunun daha da derinleşebileceği, bunun diğer ürün fiyatları ile ücretler üzerindeki etkisinin öngörülenden daha ağır olabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Piyasa bazlı enflasyon görünümünün öncelikli olarak enerji fiyatlarındaki gelişmeler tarafından yönlendirilmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, olası arz kesintileri veya düşük depolama seviyeleriyle birleşecek soğuk bir kışın gaz fiyatlarını daha da tırmandırabileceği endişesine yer verildi.

Enerji fiyatlarının yüksek kalma süresi uzadıkça genel enflasyonu yukarı çekme riskinin de o denli arttığı ifade edildi.

Enflasyon 3 yılın zirvesinde

Öte yandan, analistlere göre ECB, petrol fiyatlarında yaşanan şokun genel fiyat yapısı üzerinde kalıcı bir etki bırakmasını engellemeyi amaçlıyor.

Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği yüksek enerji maliyetlerinin, tüketiciler ve şirketler üzerinde baskı oluşturarak ücretler ile fiyatların birbirini yukarı çektiği "ikinci tur etkileri" oluşturma riski bulunuyor.

Bu arada, yüksek enerji maliyetleri, Avro Bölgesi'nde enflasyonu eylülde yüzde 3,8 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

ECB, genel enflasyonun 2027'nin ilk yarısına kadar yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Finansal piyasalar, ECB Yönetim Konseyinin bu ay sonundaki toplantıda politika faizini yüzde 2,50'de sabit tutmasını, aralık ayında ise bu yılki üçüncü faiz artışına gitmesini bekliyor.

Kaynak: AA
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