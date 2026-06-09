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Fitch Ratings, küresel ekonomi sektör görünümünü "kötüleşiyor" seviyesine düşürdü

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkileriyle küresel ekonomi sektör görünümünü 'nötr'den 'kötüleşiyor' seviyesine düşürdü. Savaşın büyümeyi zayıflatacağı, enflasyon ve jeopolitik riskleri artıracağı öngörülüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD/İsrail- İran Savaşı'nın etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomi sektör görünümünü "nötr"den "kötüleşiyor" seviyesine düşürdü.

Fitch Ratings'in yeni analizine göre, savaşın etkileri nedeniyle ekonomik büyümenin zayıflayacağı, enflasyon ve tahvil getirilerinin yükseleceği ve jeopolitik risklerin artacağı öngörülüyor. Ancak küresel ekonomi ve finansman koşullarının son dönemde gösterdiği dayanıklılık, riskleri bir ölçüde sınırlıyor.

Kurum, savaşın yayılma etkilerini yansıtacak şekilde 5 bölgesel sektör görünümünü de "nötr"den kötüleşiyor" seviyesine aşağı yönlü revize etti. Görünümü iyileştirilen tek bölge, güçlü ihracatın büyümeyi desteklemesi nedeniyle "nötr" seviyesine yükseltilen Çin oldu. Ham petrol stokları, yerel rafineri kapasitesi ve çeşitli enerji kaynaklarının Çin'i enerji şokuna karşı koruması bekleniyor.

Öte yandan, yapay zeka bağlantılı güçlü ihracat, Asya-Pasifik bölgesindeki birçok ülkeyi destekliyor ancak bölge ekonomileri enerji yoğun yapıları ve Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz ithalatına bağımlılıkları nedeniyle kırılgan durumda bulunuyor.

Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin çoğu, alternatif ihracat kanallarıyla desteklenen güçlü bilançoları veya ilave destek alma potansiyelleri sayesinde avantajlı konumda yer alıyor. Bununla birlikte, çatışmanın güvenlik ve iş ortamı üzerindeki etkilerinin kalıcı olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Avrupa'da ise Rusya-Ukrayna savaşı, ABD ve diğer NATO üyeleri arasındaki gerilimler nedeniyle jeopolitik riskler yüksek kalmaya devam ediyor.

Analize göre, yükselen enerji fiyatları, gelişmiş ekonomilerde büyüme ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilerken, kamu maliyesi üzerindeki baskıları da artırıyor.

ABD-İran savaşının hızlı bir şekilde sona ermesi halinde küresel sektör görünümü yeniden "nötr" seviyesine dönebilir.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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