ABD Bitcoin rezervlerini artırmak istiyor

ABD Bitcoin rezervlerini artırmak istiyor
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Beyaz Saray kripto çarı David Sacks, ABD hükümetinin mevcut 198 bin BTC'lik rezervini artırabileceğini açıkladı. Sacks, bütçe-nötr bir yaklaşımla yeni alımların mümkün olduğunu belirtti. Trump'ın kripto yürütme emri bu konuda yasal yetki veriyor. 21 milyar dolar değerindeki rezerv, Hazine ve Ticaret bakanlıklarının onayıyla genişleyebilir.

Bitcoin 2025 konferansında yapılan açıklamalar ABD'nin kripto para stratejisinde yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor. David Sacks'in kripto para borsası Gemini kurucuları Winklevoss kardeşlerle yaptığı sohbette belirttiği detaylar, hükümetin mevcut Bitcoin rezervlerini artırabileceğini gösteriyor. Kritik nokta, bu satın almaların vergi artışı veya borç artışı olmadan gerçekleştirilmesi gerektiği olacak.

ABD Hükümeti Bitcoin Varlıklarını Çoğaltmaya Hazır

Sacks, çeşitli devlet projelerinden kaynak aktarılabileceğini ima etti. "Bütçe-nötr" olarak tanımlanan bu strateji, ABD'nin mevcut mali borçlarını artırmadan Bitcoin alımına olanak sağlıyor.

6 Mart tarihli kripto yürütme emri, sadece müsadere edilen Bitcoin'leri değil, stratejik alımları da kapsadığı ortaya çıktı. Bu yetkilendirme, Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın kabulüyle gerçekleştirilebilir.

ABD'nin mevcut Bitcoin rezervleri büyük ölçüde Silk Road operasyonlarından geliyor. Devlet makamlarının 2020 ve 2022 yıllarında gerçekleştirdiği büyük çaplı müsadereler, bugünkü rezervin temelini oluşturuyor.

Bitcoin fiyatlarının mevcut seviyelerinde, ABD'nin toplam Bitcoin portföyü 21 milyar doları aşıyor. Bu tutar, küresel kripto piyasasında ABD'nin konumunu güçlendiren önemli bir faktör olarak görülüyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin ABD'nin kripto para liderliğindeki rolünü pekiştireceğini değerlendiriyor. Hükümetin müsadereden aktif alıma geçişi, kripto dünyasında paradigma değişimi anlamına geliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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