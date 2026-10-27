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Bakan Bayraktar: Türkiye 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olacak

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Bakan Bayraktar: Türkiye 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olacak Haber Videosunu İzle
Bakan Bayraktar: Türkiye 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olacak
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İtalya - Türkiye Enerji Ortaklığı ve İş Eşleştirme Etkinliği'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Günümüz dünyasının şartlarında karşılaştığımız sınamalar ve her geçen gün üst üste yaşadığımız krizler göz önüne alındığında, uluslar arasında çok daha geniş kapsamlı...

İtalya - Türkiye Enerji Ortaklığı ve İş Eşleştirme Etkinliği'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Günümüz dünyasının şartlarında karşılaştığımız sınamalar ve her geçen gün üst üste yaşadığımız krizler göz önüne alındığında, uluslar arasında çok daha geniş kapsamlı bir iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. İtalya ve Türkiye'de bu iş birliğinin çok olumlu bir örneğini teşkil ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya-Türkiye Enerji Ortaklığı ve İş Eşleştirme Etkinliği'ne katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile İtalya arasında enerji alanında yeni bir iş birliğinin olabileceğine işaret etti. Türkiye'nin arama ve üretim yatırımlarına aralıksız devam ettiğine ve dünyanın en büyük 4'üncü sondaj filosuna sahip ülkesi olduğuna vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Umuyorum ki yakın zamanda ENI ile büyük bir duyuru yapacağız. Anlaşmanın detaylarını şu an açıklayamam, önce tamamlamamız gerekiyor ama büyük bir proje. Türkiye ve İtalya sadece kendi ülkelerinde değil, üçüncü ülkelerde ve farklı bölgelerde de ortaklıklar geliştirebilir. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar ortaklıklar kurabiliriz ve biz buna hazırız" dedi.

'BİRBİRİMİZİ TAMAMLADIĞIMIZ ALANLAR VAR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Birbirimizi tamamladığımıza inandığımız alanlar var. Enerji ile madencilik alanlarındaki iş birliği hususunda büyük fırsatlar olduğuna inanıyorum. Günümüz dünyasının şartlarında karşılaştığımız sınamalar ve her geçen gün üst üste yaşadığımız krizler göz önüne alındığında, uluslar arasında çok daha geniş kapsamlı bir iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. İtalya ve Türkiye'de bu iş birliğinin çok olumlu bir örneğini teşkil ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olacak. Bu; sanayiden binalara, ulaştırmadan tarıma kadar tüm ekonomimizin tamamen değişmesini, köklü bir dönüşümü gerektiriyor." dedi.

'COP 31'DE TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ TARAFINDA ÇOK DAHA BÜYÜK HEDEFLER İLAN EDECEK'

Bakan Bayraktar, "Bu yeni stratejinin merkezinde elektrikleşme yer alıyor. Ekonomimizi elektrikleştireceğiz. Sanayiden binalara kadar tüm sektörlerde daha fazla elektrikleşme göreceğiz. Türkiye'deki bir numaralı odak noktamız, yenilenebilir kaynaklarımızdan maksimum düzeyde yararlanmaktır. 2024'te Bakü'deki COP29'da 120 gigavatlıkbir hedef duyurmuştuk; COP31'de ise Türkiye, yenilenebilir enerji tarafında çok daha büyük ve iddialı hedefler ilan edecek" diye konuştu

'PETROL ŞİRKETLERİYLE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Türkiye'nin arama ve üretim yatırımlarına aralıksız devam ettiğine ve dünyanın en büyük 4'üncü sondaj filosuna sahip ülkesi olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Petrol aramalarına da yatırım yapıyoruz. Bununla birlikte petrol şirketleriyle iş birliğini geliştirmeyi planlıyoruz; bunlardan biri de ENI. Umuyorum ki yakın zamanda ENI ile büyük bir duyuru yapacağız. Anlaşmanın detaylarını şu an açıklayamam, önce tamamlamamız gerekiyor ama büyük bir proje. Türkiye ve İtalya sadece kendi ülkelerinde değil, üçüncü ülkelerde ve farklı bölgelerde de ortaklıklar geliştirebilir. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar ortaklıklar kurabiliriz ve biz buna hazırız." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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