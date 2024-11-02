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Coinbase uzun vadeli yatırımcılarına güven veriyor

Coinbase uzun vadeli yatırımcılarına güven veriyor
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JPMorgan analistleri, Coinbase'in üçüncü çeyrek sonuçları beklentilerin altında kalmasına rağmen şirketin uzun vadeli planlarını başarıyla yürüttüğünü belirterek, Aralık 2025 için 196 dolar hedef fiyatını ve nötr değerlendirmesini korudu. Kripto para sektöründeki lider aracı rolünü sürdüren şirket, Base platformuyla Layer-2 çözümlerinde önemli başarılar elde etti.

Coinbase'in üçüncü çeyrek finansal performansı, beklentilerin altında kaldı fakat şirketin Base platformu, stablecoin entegrasyonu ve cüzdan çözümleriyle kripto ekosistemindeki konumu güçleniyor. Şirketin açıkladığı 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı ve maliyet optimizasyon stratejisi, sürdürülebilir büyüme hedeflerine olan bağlılığını gösteriyor.

JPMorgan Analistleri Coinbase Stratejisini Onayladı

JPMorgan analistleri Kenneth B. Worthington, Michael Cho, Alexander Bernstein ve Madeline Daleiden, yayımladıkları raporda Coinbase'in performansını detaylı şekilde değerlendirdi. Şirketin net geliri 75 milyon dolar ile Bloomberg analist tahminlerinin (112,2 milyon dolar) altında kalmasına rağmen uzun vadeli stratejik hedeflerdeki ilerleme dikkat çekti.

Base platformu, yaklaşık 2,7 milyar dolar TVL (Kilitli Toplam Değer) ile Layer-2 çözümler arasında liderliğini sürdürüyor. Bu başarı, Coinbase'in kripto ekosistemini daha erişilebilir hale getirme vizyonunu destekliyor.

Şirketin maliyet kesme önlemleri ve operasyonel verimlilik artışı, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmasına katkı sağladı. ABD'deki düzenleyici ortamın kripto para sektörü için giderek daha olumlu bir yön alması, JPMorgan analistlerinin iyimser görüşlerini destekliyor.

JPMorgan'ın 196 dolarlık hedef fiyatı, yenilikçi finans şirketleri için standart olan 40x kazanç çarpanı ve yıllık hisse başına 4,91 dolar kazanç beklentisine dayanıyor. Coinbase hisseleri son işlem gününde yüzde 0,77 artışla 180,63 dolar seviyesinde işlem gördü.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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