Çin İklim Değişikliğiyle Mücadelede Önemli İlerlemeler Kaydetti

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin devam eden oturumunda sunulan raporda Çin'in, iklim değişikliği ile mücadelede ve çift karbon hedefi olarak bilinen ülkenin karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerini ileri taşımada kayda değer ilerleme kaydettiği belirtildi.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu'nun Devlet Konseyi adına çarşamba günü sunduğu raporda, Çin'in dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sistemini kurduğu, en eksiksiz yeni enerji sanayi zincirini geliştirdiği ve dünyadaki yeni yeşil alanların dörtte birine katkıda bulduğu belirtildi.

Rapora göre Çin'in karbon yoğunluğunu azaltma ve enerji tüketiminde fosil dışı yakıtların payını artırma performansı, ülkenin 2030'a yönelik ulusal olarak belirlenmiş katkı hedefleriyle büyük ölçüde uyumlu ilerliyor. Ülkenin kurulu rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi ve orman stok hacmine yönelik hedeflerine de öngörülenden önce ulaşıldı.

Raporda Çin'in enerji ve sanayi dönüşümlerinden dikkate değer sonuçlar elde edildiği ve fosil dışı yakıtlarla desteklenen kurulu kapasitenin Haziran 2025 sonu itibarıyla toplam kurulu kapasitenin yüzde 60,9'unu oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, yeşil binalar, temiz ve düşük karbonlu ulaşım ve ulusal karbon ticareti pazarı gibi sektörlerde de ilerleme kaydedildiği belirtildi ve Çin'in küresel iklim yönetişimine önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Huang, tarihteki en kısa sürede karbon zirvesinden karbon nötrlüğe geçmesi ve keskin şekilde emisyon azaltımları yapması, aynı zamanda bunları karmaşık uluslararası iklim yönetişimi koşullarında ilerleyen yeşil dönüşümle eşzamanlı yapması gereken Çin'in, karbon yoğunluğunun kontrolünde zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Raporda, iklim değişikliğiyle aktif mücadele amacıyla ulusal stratejinin uygulanmasına devam edilmesi, ülkenin karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerinin istikrarlı şekilde ilerletilmesi ve yeşil, düşük karbonlu ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek üzere 2035'e yönelik ulusal olarak belirlenmiş katkı hedeflerinin formüle edilip gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuldu.