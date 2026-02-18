IMF'den Japonya'ya faiz artırımlarına devam etmesi tavsiyesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya'ya politika faizini nötr seviyeye doğru taşımak için kademeli faiz artırımlarına devam etmesini ve kısa vadeli mali politikanın daha fazla gevşemesinden kaçınmasını tavsiye etti.

Fon, "4. Madde" konsültasyonu kapsamında IMF personelinin ülkeye ziyareti sonunda elde edilen ön bulguları paylaştı.

IMF'den yapılan açıklamada, Japonya ekonomisinin küresel şoklar karşısında etkileyici bir dayanıklılık gösterdiği ve potansiyelinin üzerinde büyümenin sürdüğü bir dönem yaşadığı aktarıldı.

İç talebin güçlü ve işsizliğin düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, enflasyonun sıfıra yakın seyrettiği otuz yıllık bir dönemin ardından fiyatların üç buçuk yıldır Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yüzde 2'lik hedefinden daha hızlı arttığı kaydedildi.

Açıklamada, nominal ücretler tarihi bir hızda artarken, yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü aşındırması nedeniyle yaşam maliyetine ilişkin endişelerin sürdüğü ifade edildi.

Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve yüksek kamu borcu nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Çıktı açığının pozitif olduğu ve enflasyonun hedefe yukarıdan yakınsamasının beklendiği bir ortamda, maliye ve para politikaları fiyat ve çıktı istikrarını sürdürürken mali tamponları yeniden oluşturacak şekilde kalibre edilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, işgücü piyasasındaki sıkılaşmanın sürdürülebilir reel ücret artışlarına dönüşmesini sağlamak için işgücü piyasasına yönelik reformlara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

"Yetkililer tüketim vergisini düşürmekten kaçınmalı"

BoJ'nin parasal genişlemeyi uygun şekilde geri çektiği belirtilen açıklamada, politika faizinin nötr seviyeye doğru taşınması için kademeli faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "Temel projeksiyon gerçekleşmeye devam ettikçe politika faizinin 2027'de nötr seviyeye ulaşması için parasal gevşemenin geri çekilmesi devam etmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mali konsolidasyonda son dönemde elde edilen kazanımlar korunarak kısa vadeli mali politikanın daha fazla gevşemesinden de kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, ekonominin potansiyelinin üzerinde faaliyet göstermesi nedeniyle, döngüsel baskıları güçlendirmekten kaçınmak için kısa vadede daha nötr bir mali duruş önerildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yetkililer, mali alanı daraltacak ve mali riskleri artıracak, hedef odaklı olmayan bir önlem olan tüketim vergisini düşürmekten kaçınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Uzun vadede genel hükümetin birincil bütçe açığının artması ve harcama baskılarının yükselmesiyle borç seviyesinin artmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, borç daha yüksek getirilerle yeniden finanse edildikçe faiz ödemelerinin 2025'ten 2031'e kadar iki katına çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yüksek ve kalıcı borç seviyeleri, kötüleşen mali dengeyle birlikte Japonya ekonomisini çeşitli şoklara karşı savunmasız bırakıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Japonya ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 ve gelecek yıl yüzde 0,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.