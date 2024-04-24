Üye Girişi
Haberler

Almanya'nın Hannover Messe 2024 Fuarı Karbon Nötr Üretim ve Hidrojen Yakıt Hücrelerine Odaklanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın önde gelen endüstriyel ticaret fuarı Hannover Messe 2024, karbon nötr üretim ve hidrojen yakıt hücreleri konusunda odaklanarak kapılarını ziyaretçilere açtı.

HANNOVER, 24 Nisan (Xinhua) -- Almanya'nın önde gelen endüstriyel ticaret fuarı Hannover Messe 2024, Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yılki fuar, açık şekilde karbon nötr üretim ve hidrojen yakıt hücrelerine odaklanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hannover Almanya Çevre Enerji Teknoloji Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title