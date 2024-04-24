Almanya'nın Hannover Messe 2024 Fuarı Karbon Nötr Üretim ve Hidrojen Yakıt Hücrelerine Odaklanıyor
Almanya'nın önde gelen endüstriyel ticaret fuarı Hannover Messe 2024, karbon nötr üretim ve hidrojen yakıt hücreleri konusunda odaklanarak kapılarını ziyaretçilere açtı.
HANNOVER, 24 Nisan (Xinhua) -- Almanya'nın önde gelen endüstriyel ticaret fuarı Hannover Messe 2024, Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yılki fuar, açık şekilde karbon nötr üretim ve hidrojen yakıt hücrelerine odaklanıyor.