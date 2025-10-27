Haberler

Bitcoin piyasasında güven yeşerdi: Korku sona erdi

Güncelleme:
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi iki haftanın ardından "korku" bölgesinden çıkarak nötr seviyeye geçti. Bitcoin fiyatı 115 bin dolar civarında işlem görürken, satış baskısı azaldı ve yatırımcı güveni geri dönmeye başladı.

Kripto para piyasasının duygu barometresi olarak bilinen Crypto Fear & Greed Index, iki haftadan uzun bir sürenin ardından korku bölgesinden çıkarak pazar günü nötr seviyeye yükseldi. Bitcoin (BTC) hafta sonu 115 bin dolar seviyelerine yaklaştıkça endeks 51 puana ulaştı.

Endeks İki Haftada 27 Puan Yükseldi

Piyasa duyarlılığını ölçen endeks cumartesi günü 40 puanla hâlâ korku bölgesindeyken, pazar günü 11 puanlık artışla nötr alana geçti. Geçen haftaya kıyasla ise endekste 20 puanı aşan bir toparlanma yaşandı.

Trump'ın 10 Ekim'de açıkladığı Çin tarifeleri endeksi 71 puandan yıllık dip seviye olan 24 puana düşürmüş ve 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiyesine yol açmıştı.

Bitcoin analiz platformu Glassnode'a göre Bitcoin satış baskısında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Platform yetkilileri sosyal medya paylaşımında, spot ve vadeli işlemlerde Kümülatif Hacim Delta (CVD) değerlerinin düzleştiğini belirterek agresif satışların son günlerde azaldığını aktardı.

Finanslama oranları yüzde 0,01 olan nötr seviyenin altın da seyrediyor ve aşırı uzun pozisyon bulunmuyor. Son iki haftada finanslama oranlarının birkaç kez negatife döndüğü gözlemlendi ve bu durum yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.

Piyasa, ABD Merkez Bankası Fed'in 29 Ekim'deki toplantısında faiz indirimine gideceğini öngörüyor. CME Group'un FedWatch verilerine göre Fed'in çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 96,7 seviyesinde bulunuyor.

Burak KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

