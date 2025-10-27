Bitcoin piyasasında güven yeşerdi: Korku sona erdi

Kripto para piyasasının duygu barometresi olarak bilinen Crypto Fear & Greed Index, iki haftadan uzun bir sürenin ardından korku bölgesinden çıkarak pazar günü nötr seviyeye yükseldi. Bitcoin (BTC) hafta sonu 115 bin dolar seviyelerine yaklaştıkça endeks 51 puana ulaştı.

Endeks İki Haftada 27 Puan Yükseldi

Piyasa duyarlılığını ölçen endeks cumartesi günü 40 puanla hâlâ korku bölgesindeyken, pazar günü 11 puanlık artışla nötr alana geçti. Geçen haftaya kıyasla ise endekste 20 puanı aşan bir toparlanma yaşandı.

Trump'ın 10 Ekim'de açıkladığı Çin tarifeleri endeksi 71 puandan yıllık dip seviye olan 24 puana düşürmüş ve 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiyesine yol açmıştı.

Bitcoin analiz platformu Glassnode'a göre Bitcoin satış baskısında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Platform yetkilileri sosyal medya paylaşımında, spot ve vadeli işlemlerde Kümülatif Hacim Delta (CVD) değerlerinin düzleştiğini belirterek agresif satışların son günlerde azaldığını aktardı.

Finanslama oranları yüzde 0,01 olan nötr seviyenin altın da seyrediyor ve aşırı uzun pozisyon bulunmuyor. Son iki haftada finanslama oranlarının birkaç kez negatife döndüğü gözlemlendi ve bu durum yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.

Piyasa, ABD Merkez Bankası Fed'in 29 Ekim'deki toplantısında faiz indirimine gideceğini öngörüyor. CME Group'un FedWatch verilerine göre Fed'in çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 96,7 seviyesinde bulunuyor.