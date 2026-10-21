İBB Başkan Vekili Aslan, SKUP kapanışında 2050 karbon nötr İstanbul hedefini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), sürdürülebilir, erişilebilir ve çevre dostu ulaşım politikalarını geliştirmek amacıyla yürüttüğü İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) Aşama II Projesi'nin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Şişli'de bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, SKUP Projesi'nin hazırlık sürecini anlattı.

İstanbul'un ulaşım vizyonuna değinen Aslan, "Şehircilik literatüründe 15 dakikalık şehir olarak ifade edilen bir yaklaşım var. Bu yaklaşım bize şunu anlatıyor, insanların günlük ihtiyaçlarına ulaşmak için sürekli uzun yolculuklar yapmak zorunda kalmadığı şehirler kurmalıyız." dedi.

Aslan, İstanbul'un günlük ulaşım hareketliliğine ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine işaret ederek, "Normalde gün içinde İstanbul'daki yolculuk hareketi 34 milyon civarında. Sadece toplu taşımayı kullanan insan sayısı 15,5 milyon. Bizim sorumluluğumuz bu büyük hareketliliği doğru yönetirken, İstanbul'un geleceğini de korumak. 2050 yılında karbon nötr, iklim krizine karşı dayanıklı bir İstanbul hedefliyoruz. İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nı da bu anlayışla hazırladık." diye konuştu.

SKUP kapsamında geliştirilen ulaşım projelerini ve yaya odaklı düzenlemeleri anlatan Aslan, "Toplu taşımaya öncelik veren koridorlar, bütünleşik bisiklet yolları, yaya öncelikli sokaklar, düşük emisyon alanları ve erişilebilir iskeleler için projeler hazırladık. 17 ilçemizde 2 bin 400 elektrik destekli kiralık bisikleti vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. 2019 yılından bu yana yaya ulaşımını desteklemek için 21 ilçemizde 33 meydan düzenlemesini tamamladık. Tarihi Yarımada'da da ulaşımı yeniden düzenleyerek sokaklarımızı ve meydanlarımızı İstanbullulara kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, raylı sistem projelerinin yapım süreçlerini ve hedeflenen tamamlanma tarihlerini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Yıldız-Kabataş bağlantımızın imalatı devam ediyor. Aynı şekilde Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattımızın imalatı devam ediyor ve 2027'nin sonuna, hemen 2028'in başına inşallah sarkmadan orayı da açmış olacağız. Yine Kirazlı-Halkalı Üniversite hattımızın ilk etabını 2028'in sonunda tamamlamış olacağız. Yine Mahmutbey-Esenyurt o büyük 23 kilometrelik projemizin Mahmutbey-Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi metro hattını da inşallah 2028 yılı içinde açmış olacağız. Bir taraftan da yeni hatların inşaatına başlayacağız. İşte Sancaktepe'de Yenidoğan-Emek hattımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu hattı Söğütlüçeşme'ye kadar uzatacağız."

Programa, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Sözleşme Yönetim Birimi Başkanı Serdar Yılmaz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Küresel Bağlantısallık, Kapsayıcı Büyüme ve Yeşil Kalkınma Bölüm Başkanı Valentina di Sebastiano ile kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

İstanbul'un sürdürülebilir ulaşım geleceğine yönelik çalışmaların değerlendirildiği etkinlikte, projenin ikinci aşamasında yürütülen faaliyetler ve uygulama hedefleri ele alındı.

Kaynak: AA