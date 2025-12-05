Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Özbekistan'da enerji projelerinin tanıtım etkinliğine katıldı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yüzyılın ortasında karbon nötr bir ekonomiye dönüşmesi yönünde iddialı bir hedef ortaya koydu. 20 yılı aşkın süre önce enerji piyasalarımızda köklü bir dönüşüm gerçekleştirdik. Devlet tekeli modelinden rekabetçi bir piyasa yapısına geçtik. Devlet, ana yatırımcı rolünden çıkarak politika belirleme, denetim ve düzenleme görevine odaklandı." dedi.

Bayraktar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, ülkenin enerji sektöründe yeni başlatılan ve devreye alınan projelerin tanıtımına ilişkin etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra birçok ülkenin üst düzey yöneticileri ile iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bayraktar, Özbekistan'ın yeni enerji projelerinin hayata geçirilmesi törenine tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu projelerin, Özbekistan'ın enerji güvenliğine ve ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Bayraktar, bugünün enerji dünyasında politikalarını şekillendiren bazı eğilimlerin bulunduğuna ve elektrifikasyonun önemli bir olgu olduğuna, her yıl küresel elektrik talebinin daha hızlı arttığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğe baktığımızda, yapay zeka ve veri merkezleri bu büyümenin başlıca itici güçleri olacak. Karbonsuzlaşma ve dijitalleşme de enerji piyasalarımızın yeni gerçekleri haline geliyor. Elbette piyasada hiç değişmeyen unsurlar da var: Enerji güvenliği ve enerjiye erişilebilir maliyet. Güvenilir enerjiyi uygun maliyetle sağlamak giderek daha zor hale geliyor. Son yıllarda enerji dünyası birçok krizle karşılaştı: Pandemi, tedarik zinciri kesintileri, piyasalardaki dalgalanmalar, yüksek emtia fiyatları, jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, konvansiyonel savaşlar, yüksek sermaye maliyetleri ve daha fazlası. Bu çalkantılı dönemlerde yol almak güçlü siyasi irade, kararlılık, cesur kararlar ve hızlı eylem gerektiriyor."

"Bugün Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sırada"

Türkiye'de sürekli artan bir talep büyümesine tanıklık ettiklerini ve elektrik talebinin son 20 yılda üç katına çıktığını, gelecek 30 yılda daha üç katına çıkacağını söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

Bu dönüşümün, yatırımcı güveninin sağlanması ve sermayenin ülkeye akması için kritik önem taşıdığını ifade eden Bayraktar, "Bu reformların sonucunda kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payını yüzde 61'e, yerli kaynak payını ise yüzde 70'e yükselttik. Bugün Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sırada yer almaktadır. 'Yenilenebilir Enerji-2035' yol haritamıza göre, rüzgar ve güneş kapasitemizi dört kat artırarak 120 GW seviyesine çıkarmayı ve yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımı harekete geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"Özbekistan ile stratejik ortaklığımız bizler için hayati öneme sahip"

Bakan Bayraktar, Mirziyoyev'in liderliğindeki Yeni Özbekistan'ın olağanüstü ilerleme kaydettiğini ve başlatılan reformlar sayesinde Özbekistan'ın yabancı yatırım için bir cazibe merkezine dönüştüğünü vurgulayarak, ülkenin enerji ve madencilik alanında büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin uluslararası işbirliğine büyük önem verdiğini, uzun vadeli ortaklıkların ortak hedeflere ulaşmanın tek yolu olduğu aktaran Bayraktar, "Bu çerçevede Özbekistan ile stratejik ortaklığımız bizler için hayati öneme sahiptir. Ortak projeler sayesinde sadece ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel enerji güvenliğine de katkı sağlıyoruz. Türkiye olarak özel sektörümüzün Özbekistan'daki yatırımlarını bütünüyle destekliyoruz. Ayrıca enerji verimliliği, şebeke altyapısı, piyasa serbestleşmesi ve madencilik konularında Özbek muhataplarımızla aktif bilgi paylaşımı yürütüyoruz. Enerji dönüşümü için madenciliğin kritik bir rol oynadığını dikkate alarak, bu alandaki işbirliğimizin geldiği noktadan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Özbekistan'ın enerji sektörüne 35 milyar dolarlık yabancı yatırım çekildi

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün hızla büyüyen ekonomi, nüfusun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda enerji sisteminde de önemli reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda iki temel hedef belirledik. Birincisi, tüm sektörler ve bölgeler için güvenilir ve kesintisiz bir enerji arzı sağlamak. İkincisi ise bu planı modern, çevre dostu ve yenilenebilir alternatif kaynaklar pahasına hayata geçirmek." dedi.

Mirziyoyev, son yıllarda ülkesinde enerji sektörüne 35 milyar dolarlık yabancı yatırım çekildiğini ve 9 bin megavat yeni kapasite devreye alındığını ifade ederek, bunun sonucunda, elektrik üretim hacminin 2017'deki 60 milyar kilovatsaatten 85 milyar kilovatsaate yükseldiğine işaret etti.

Ülkesinde bugüne kadar yaklaşık 5 bin megavat güneş ve rüzgar santrali ile 400 megavat hidroelektrik santralinin devreye alındığını söyleyen Mirziyoyev, bu yıl ülkedeki elektrik üretiminde yeşil enerjinin payının yüzde 30'a çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Mirziyoyev, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu enerji alanında işbirliği yapan ülkelere teşekkür ederken, ayrıca Türk şirketlerinin de aralarında yer aldığı ülkedeki enerji sektörüne yatırım yapan şirketlere de teşekkürlerini iletti.

Etkinliğin sonunda Mirziyoyev, Alparslan Bayraktar ve diğer üst düzey yetkililer, enerji sektöründe projelerin başlatılması ve devreye alınmasına ilişkin sembolik düğmeye bastı. Böylece toplam değeri 11 milyar dolar olan 42 proje devreye alınırken, 21 yeni proje de başlatılmış oldu.