MetropolCard 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu Paylaştı

Dijital yemek kartı MetropolCard, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu paydaşlarının erişimine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MetropolCard, 2023'ün ardından 2024'ün Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayarak çevresel ve sosyal sorumluluk vizyonunu gösterdi.

Sürdürülebilirlik partneri "3pmetrics"in desteğiyle yayımlanan raporda, ISO 14064 standardına uygun karbon ayak izi hesaplamaları, atıkların geri kazanımına yönelik projeler, yenilenebilir enerji yatırımları ve toplumsal faydayı gözeten çalışmalar yer alıyor.

MetropolCard, 2050 yılına kadar tüm kurum ekosistemini karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor. Şirketin bu yolculukta kullanıcılarına sunduğu her yenilik, sürdürülebilir değerler üzerine inşa edilerek döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetropolCard Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, attıkları her adımı sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek planladıklarını belirtti.

Yıldırım, "Türkiye'nin ilk çevreye duyarlı dijital yemek kartı unvanını taşımak bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. 2024 Sürdürülebilirlik Raporumuz, bu sorumluluğu yerine getirmek için ortaya koyduğumuz şeffaflık, yenilik ve kararlılığın somut göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital dönüşüm 2021'de başladı

Ödeme sistemlerinde gerçekleştirdiği dijital dönüşümle 2021'de sürdürülebilirlik yolculuğunu başlatan MetropolCard, fiziksel kart kullanımı yerine dijital ödeme yöntemlerini teşvik ederek işlem başına karbon ayak izini yüzde 10 azalttı.

Şubat 2022'de "Yeşilin Yanındayız" manifestosunu kamuoyuyla paylaşan şirket, çevresel ve sosyal sorumluluk hedeflerini resmi olarak duyurdu.