Bakan Bayraktar, Enerji Dönüşümünü Paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nda "Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Dönüşüm Yolları" başlıklı panele katıldı.

Bakan Bayraktar, IRENA 15. Genel Kurulu'na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Bakan Bayraktar, başkent Abu Dabi'de düzenlenen 15. Genel Kurul'da "Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Dönüşüm Yolları" başlıklı panele katıldı. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin enerji dönüşümü vizyonunu paylaştık. Türkiye olarak 2053 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda kapsamlı bir enerji dönüşüm stratejisi yürütüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırıyor, enerji verimliliğini geliştiriyor, nükleer enerjiye ve yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz. Ayrıca bu dönüşümü gerçekleştirmemizi mümkün kılacak güçlü bir şebeke için "yeşil şebeke" yatırımlarını hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 2035'e kadar güneş ve rüzgar kapasitesini 120 GW'a çıkaracaklarını belirterek, "Enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltarak 100 milyon ton emisyon salımının önüne geçeceğiz. Nükleer kapasitemizi ise 2035'te 20 GW'a ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte artan enerji talebini karşılamak, yüksek ithalat bağımlılığımızı azaltmak ve enerji projeleri için gerekli finansmanı sağlamak gibi önemli zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak bu zorlukları aşmak için reformlar ve yatırımlarla güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi. - ABU DABİ