Rusya'da Düşük Karbonlu Enerji İçin İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Rusya'da Düşük Karbonlu Enerji İçin İş Birliği Anlaşması İmzalandı
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Roscongress Vakfı, düşük karbonlu enerji kullanımı konusunda iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, karbon nötr hedeflere ulaşmayı ve çevre koruma bilincini artırmayı amaçlıyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Rus Roscongress Vakfı arasında düşük karbonlu enerji kullanımı alanındaki iş birliği anlaşması, Nevski Uluslararası Ekoloji Kongresi'nin düzenlendiği St. Petersburg'da imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürü Aleksandr Stuglev'in imza attığı anlaşma, karbon nötr hedeflere ulaşılması noktasında iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Rus Nükleer Güç Santrallerinin 2024'ün ortasından itibaren tüketicilere sunduğu nükleer sertifikaların da bu amaç için kullanılacağının belirtildiği açıklamada, Rosatom ve Roscongress'in anlaşmanın uygulanması çerçevesinde yeşil gündem konularıyla ilgili etkileşimi geliştirmeyi ve çevre koruma bilincini kolaylaştırmayı planladıkları ifade ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rosatom'un ülkede düşük karbonlu nükleer enerji üretiminde ulusal lideri olduğunu belirterek, "Yeşil atom kalitesi küresel pazarda büyük ilgi görüyor. Yeşil sertifikalar, birçok ülkede iklim hedeflerine ulaşmak için yaygın olarak kullanılıyor ve atomun ülkemiz için nispeten yeni olan bu araç aracılığıyla iklim verimliliğini gösterebilmesinden mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürü Aleksandr Stuglev de çevre gündemi konularına büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, "Bu eğilime uygun olarak etkinliklerimizin yeşil kalitesini teyit etmek için uygulamayı hayata geçirdik. Rosatom'un bu alanın geliştirilmesinde bize yardımcı olmaya hazır olmasından memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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