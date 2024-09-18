Hollanda'nın Yeni Büyükelçilik Binası Temel Atma Töreni Düzenlendi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, yeni büyükelçilik binasının inşaatının temel atma töreninde, "Türkiye ile Hollanda arasındaki işbirliğini göstermek için de çok güzel bir proje. Bu yıl, dostluğumuzun 100. yılını kutluyoruz." dedi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince yeni büyükelçilik binasının inşa edileceği alanda temel atma töreni düzenlendi.

Burada konuşan Wijnands, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin önemine işaret ederek, bu yıl iki ülke arasındaki dostluğun 100. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

Wijnands, bunun, yeni büyükelçiliği inşa etmek için mükemmel bir an olduğunu belirterek, "Birçok yönden de bu bir işbirliği projesi. İlk olarak Hollandalı bir mimar tarafından tasarlandı ama Türk bir şirket tarafından inşa edilecek. O nedenle bu işte birlikte çalışacağız. Büyükelçilik binası için kullanılacak malzemelerin hepsi de Türkiye'den temin edilecek." diye konuştu.

İlk olarak doğal taşların temin edileceğini aktaran Wijnands, bina tamamlandığında büyükelçiliğin içerisinde de kullanılacak tüm tasarımların Hollanda ve Türkiye'den izler taşıyacağını söyledi.

Wijnands, birçok yönden bunun ortak bir proje olduğunu kaydederek, kendisi ve ekibinin 2026'da güzel ve yeni bir büyükelçilik binasına sahip olacaklarını dile getirdi.

Bu binanın en önemli unsurlarından birinin "sürdürülebilirlik" olduğuna işaret eden Wijnands, yapının, sıradan bir büyükelçilik binası olmayacağına, öncü bir proje olduğuna dikkati çekti.

Wijnands, sürdürülebilirliğin yanı sıra güneş panelleriyle binanın kendi enerjisini de üreteceğini belirterek, su deposu ve bina etrafında yeşilin yoğun şekilde bulunacağını ifade etti.

Hollanda'nın dünya çapında en sürdürülebilir büyükelçiliğinin bu olacağını vurgulayan Wijnands, bu çok özel projeyle gurur duyduklarını ve inşaatın başlamasından dolayı da mutlu olduklarını kaydetti.

Yeni büyükelçilik binası, iki ülke arasındaki işbirliğini gösteriyor

AA muhabirine yeni büyükelçilik binasıyla ilgili bilgi veren Wijnands, binanın karbon nötr olacağını ve dünyayı korumak için bu girişimlerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Wijnands, elçilik binasının gezegenin korunmasına katkı sağlayacağını kaydederek, inşaatın 2026'nın ilk yarısında bitmesini ve ikinci yarısında binanın açılışını yapmayı beklediklerini anlattı.

Binanın açılışı için ekipçe sabırsızlandıklarını ifade eden Wijnands, "Türkiye ile Hollanda arasındaki işbirliğini göstermek için de çok güzel bir proje. Bu yıl, dostluğumuzun 100. yılını kutluyoruz." dedi.

Wijnands, tüm Türk ortaklara işbirlikleri ve bunu mümkün kıldıkları için teşekkür ederek, bu tür binaların sayısının artmasını umduklarını söyledi.

Büyükelçi Wijnands, projenin bekledikleri gibi iyi olması halinde, dünya çapında bu sisteme uygun daha fazla büyükelçilik binasının inşa edilebileceğine işaret etti.