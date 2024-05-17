ÇEKİM TARİHİ: 14 Mayıs 2024

1. Çin'de yeni enerjili araç üretiminden çeşitli görüntüler

Almanya Otomotiv Sektörü Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Mueller, Salı günü Xinhua'ya verdiği söyleşide, Çin'in yeni enerjili araçlarına yönelik son zamanlarda ortaya atılan sözde kapasite fazlası söyleminin "şüpheli" olduğunu kaydetti.

"Bu kelimeyi şüpheli buluyorum.

Çin'de üretilen otomobillerin yaklaşık yüzde 16'sı ihraç ediliyor. Alman otomobil endüstrisindeki ihracat rakamları ise daha yüksek. Üretilen her dört otomobilden üçünü ihraç ederek uluslararası, küresel rekabete dahil oluyoruz.

Adil rekabet her zaman önemlidir.

Önemli olan pazarların birbirine açık olması ve herkesin aynı erişime sahip olmasıdır. Biz rekabeti kabul ediyoruz. Bu aynı zamanda, Çinli şirketlerin Almanya'ya gelmesini ve burada üretim yapmasını memnuniyetle karşılayacağımız anlamına geliyor."

Alman otomobil endüstrisi iklim nötr olma yolunda iddialı şekilde ilerliyor. VDA daha önce yaptığı bir açıklamada, bu hedefi 2050 yılına kadar gerçekleştirmeyi taahhüt etmişti.

Mueller, Alman otomotiv endüstrisinin iklim nötr olabilmesi için Çin'in vazgeçilmez olduğunu, Çin'deki hızlı büyümenin Avrupa ülkesine teknolojik açıdan fayda sağladığını söyledi.

SES (Almanca): HILDEGARD MUELLER, Alman Otomotiv Sektörü Birliği Başkanı:

"Yeni gümrük vergileri getirmenin ve korumacılığa yönelmenin yanlış yol olduğuna inanıyoruz. Bunun yerine, iki tarafın şirketlerinin birbirine yaklaşabilmesinin ve orada üretip burada satabilmesinin eşit şekilde mümkün olması için birbirimizle görüşmeler yapmalıyız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Berlin'den bildiriyor.

(XHTV)