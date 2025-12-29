Pegasus Hava Yolları ve Tüpraş'tan sürdürülebilir havacılık için işbirliği

Pegasus Hava Yolları ile Tüpraş, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımına yönelik işbirliği yapacak.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, iki şirket havacılık sektörünün karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik "iyi niyet anlaşması" gerçekleştirdi.

Tüpraş, 2021'de "Enerjimiz Geleceğe" mottosuyla açıkladığı ve Nisan 2025'te revize ettiği "Stratejik Dönüşüm Planı" doğrultusunda İzmir Rafinerisi'nde 2026 yılında SAF üretimine başlamayı planlıyor.

Öncelikle mevcut tesislerin üretim kabiliyetlerinden yararlanacak Tüpraş, bu işbirliğiyle bitkisel ve hayvansal ham maddelerden üretilecek SAF'ın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı (CORSIA) kriterleriyle uyumlu olmasını ve uluslararası sertifikasyonlarla belgelendirilmesini hedefliyor.

Pegasus da "Rotamız Sürdürülebilir bir Gelecek" sloganıyla duyurduğu "2050 Net Sıfır Karbon Emisyon" yol haritasına katkı sağlamayı, bu kapsamda enerji verimliliği yüksek filo yatırımları ve operasyonel verimlilik çalışmalarına ek olarak yurt içinde artan SAF kullanımıyla karbon azaltım çalışmalarının kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.

"2022'den bu yana SAF kullanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, sektörün küresel hedefi '2050 net sıfır' doğrultusunda 2022 yılından bu yana artan hacimlerde ve daha geniş bir coğrafyada SAF kullandıklarını belirtti.

Kubatoğlu, "Tüpraş ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle Türkiye'de uluslararası standartlara uygun şekilde üretilen SAF'ı kullanmaya başlayacağız. Bu yolla 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu yol haritamızda önemli bir adım atarken, ülkemizde sürdürülebilir yakıt ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Atilla Ulusu da söz konusu işbirliğiyle Türkiye'nin karbon nötr hedeflerine katkı sağlamaktan ve havacılık sektöründe düşük karbonlu bir geleceğe öncülük etmekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

İzmir Rafinerisi'nde 2026'da mevcut tesislerindeki üretim kabiliyetlerinden faydalanarak SAF üretimine başlayacaklarına değinen Ulusu, şunları kaydetti:

"Pegasus ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, hem bugünün hem de geleceğin sürdürülebilir yakıt tedarikinde Türkiye'nin lider üreticisi olma yolunda kıymetli bir adım niteliğinde. 2050'de karbon nötr bir enerji lideri olma hedefimiz doğrultusunda, sürdürülebilir rafinajdan sıfır karbon elektrik üretimine, SAF'tan yeşil hidrojen teknolojilerine uzanan geniş alandaki yatırımlarımızı ve ülkemizin sektörün düşük karbonlu geleceğine öncülük etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz."