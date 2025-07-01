Dönem Başkanlığı Polonya'dan Danimarka'ya Geçti

Dönem Başkanlığı Polonya'dan Danimarka'ya Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı, Polonya'dan Danimarka'ya geçti. Danimarka, 'Değişen dünyada güçlü bir Avrupa' sloganıyla başkanlığı üstlenerek, savunma bağımsızlığını güçlendirmek ve AB'nin 2050 karbon nötr hedeflerine ulaşmasını desteklemek gibi konulara odaklanacak.

AVRUPA Birliği'nin dönem başkanlığı, bugünden itibaren Polonya'dan Danimarka'ya geçti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında altı ayda bir el değiştiren dönem başkanlığı, bugün itibarıyla 1 Ocak'tan bu yana görevi sürdüren Polonya'dan Danimarka'ya geçti. Danimarka, dönem başkanlığı için 'Değişen dünyada güçlü bir Avrupa' sloganını seçti. Danimarka, Avrupa'nın savunma alanında stratejik bağımsızlığını güçlendirme, AB ülkelerinin küresel pazarlarda rekabet gücünü artırma, AB'nin 2050 karbon nötr hedeflerine ulaşmasını destekleme, düzensiz göçle mücadele ve genişleme konularına odaklanacak.

Danimarka, dönem başkanlığını 1 Ocak 2026'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) devredecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye'nin mobilya devi İstikbal satılıyor

Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği

Finalden hemen sonra gelen değişim gündem oldu
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Tammy Abraham İstanbul'a geliyor! İşte uçağın iniş saati

KAP geldi! Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş için yola çıktı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.