Dönem Başkanlığı Polonya'dan Danimarka'ya Geçti

AVRUPA Birliği'nin dönem başkanlığı, bugünden itibaren Polonya'dan Danimarka'ya geçti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında altı ayda bir el değiştiren dönem başkanlığı, bugün itibarıyla 1 Ocak'tan bu yana görevi sürdüren Polonya'dan Danimarka'ya geçti. Danimarka, dönem başkanlığı için 'Değişen dünyada güçlü bir Avrupa' sloganını seçti. Danimarka, Avrupa'nın savunma alanında stratejik bağımsızlığını güçlendirme, AB ülkelerinin küresel pazarlarda rekabet gücünü artırma, AB'nin 2050 karbon nötr hedeflerine ulaşmasını destekleme, düzensiz göçle mücadele ve genişleme konularına odaklanacak.

Danimarka, dönem başkanlığını 1 Ocak 2026'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) devredecek.