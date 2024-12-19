Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuldu
ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlama
Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı mı? MSB'den açıklama var
CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde
CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar

sahibinden.com Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

sahibinden.com Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

sahibinden.com, 2023 yılı için hazırladığı ilk sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. Şirket, 2025 yılı itibarıyla karbon nötr olmayı hedefliyor ve döngüsel ekonomi ile toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlarda attığı adımları detaylandırıyor.

sahibinden.com, 2023 yılına ait sürdürülebilirlik stratejisini, yürüttüğü faaliyetler ve hedefleri ile performansını, kapsamlı şekilde hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com raporla daha iyi bir gelecek için üstlendiği misyonu ve sürdürülebilirlik alanında attığı adımları açıkladı. Buna göre şirket, 2025 yılı itibarıyla karbon nötr hale gelecek.

"sahibinden.com Sürdürülebilirlik Raporu", Küresel Raporlama Girişimi - Global Reporting Initiative (GRI) Evrensel Standartlar 2021'le uyumlu bir şekilde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları referans alınarak hazırlandı.

Rapor, sahibinden.com'un çevresel etkilerini azaltma yolunda hayata geçirdiği uygulamaların yanında, ikinci elin ekonomiye yeniden kazandırılmasına hizmet eden iş modeli sayesinde döngüsel ekonomiye sağladığı katkıları ve yine sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde, çeşitlilik, kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi değerleri esas alan çalışmalarını somut verilerle detaylı şekilde ortaya koyuyor.

Şirketin daha iyi bir gelecek için "Geleceği Sahiplen" anlayışı üzerine kurduğu sürdürülebilirlik stratejisini, değer zincirinde yer alan kullanıcıları, çalışanları, toplum ve iş ortaklarıyla birlikte ele alıyor.

sahibinden.com'un kurumsal değerleri, etki alanları, öncelikli stratejik konuları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde belirlenen Sürdürülebilirlik Stratejisi "Geleceği Sahiplen" yaklaşımı çatısı altında, "Dünyayı Sahiplen", "Dönüşümü Sahiplen" ve "Eşitliği Sahiplen" başlıklarında üç alana odaklanıyor.

"Bu alanda ilk raporumuzu duyurmak bizim için gurur verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, geliştirdikleri teknolojik altyapı ve yarattıkları iş modeliyle sektörlerinde öncü olduklarını kaydetti.

İş modellerinin kendilerine sürdürülebilirlik konusunda somut adımlar atmak için ayrı bir sorumluluk da yüklediğini belirten Ertaş, "Bu alanda ilk raporumuzu duyurmak bizim için gurur verici. Önümüzdeki yıl kuruluşumuzun 25'inci yılını kutlayacağız. Kurulduğumuz günden beri katkı sağladığımız sürdürülebilirlik alanında önümüzdeki yıllarda da çalışmalarımız devam edecek, taahhütlerimize bağlı kalarak, çevresel etkilerimizi azaltmaya ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere aralıksız çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

sahibinden.com İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker de şirketin çevresel etkisini azaltma, toplumsal fayda sağlama ve kurumsal yönetim standartlarını iyileştirme konularında kaydettiği ilerlemeleri bütüncül bir raporla kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı.

Peker, "Sürdürülebilirlik Komitemizin uzun süren titiz çalışmaları doğrultusunda, bizim için büyük bir onur ve mutluluk vesilesi olan sahibinden.com Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladık. Bu raporun sektörümüze örnek teşkil ederken, çalışanlarımız, kullanıcılarımız ve toplum nezdinde değer yaratmasını diliyoruz." ifadelesini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
img

Uzaylılarla tanıştığını söyleyen şarkıcı, 2025 kehanetlerini sıraladı
img

Suriyeli berber, müşterilerinin aklını aldı
img

İstanbul'da bir konserde yapılan yarı çıplak dans görüntüleri dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
Kara para davasında Polat çifti şirketlerinin peşinde
Lüks hayatlarına devam eden Polatlar hakime dert yandı
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.