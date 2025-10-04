İsdemir 55 Yaşında: Sürdürülebilirlik Hedefleri ile Geleceğe Yürüyor

Oyak Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İsdemir'in 55'inci kuruluş yıl dönümü, tesislerde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, törene OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü ve Erdemir- İsdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, yönetim kurulu üyeleri, OYAK Maden Metalürji yöneticileri ve İsdemir Genel Müdürü Ayhan Akın katıldı.

Temelleri 1970'te atılan İsdemir, yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan, 9 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Şirket, yıllık 5,8 milyon ton sıvı çelik kapasitesiyle Türkiye'de hem yassı hem uzun ürün üretebilen tek entegre çelik fabrikası olma özelliğini sürdürüyor.

Yatırımlarına hız veren şirket, Türkiye'nin en büyük kapasiteli yüksek fırını "Cemile"yi 2025'te devreye aldı. Yıllık 2,8 milyon ton sıvı ham demir üretim kapasitesine sahip olan yeni nesil yüksek fırın, enerji tasarrufu sağlarken, gaz geri kazanım teknolojisiyle emisyonları azaltarak karbon nötr hedeflerine katkı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, şirketin Türk sanayisindeki ve demir-çelik sektöründeki öncü rolünü vurguladı.

İsdemir'in kurulduğu ilk günden beri Türkiye'nin ve İskenderun bölgesinin kalkınmasında kilit rol üstlendiğini aktaran Yalçıntaş, "Modern üretim tesisleri, güçlü ihracat performansı ve yenilikçi teknolojik altyapısıyla ülkemizin küresel arenadaki rekabet gücüne katkı sağlayan İsdemir, bir üretim merkezi olmanın ötesinde toplumsal ve ekonomik değer yaratan bir kurum olma özelliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yalçıntaş, İsdemir'in Net Sıfır Yol Haritası çerçevesinde hayata geçirdiği çevresel ve teknolojik yatırımlarının, Türk sanayisinin sürdürülebilir dönüşüm sürecine yön veren örnek uygulamalar arasında yer aldığını belirtti.

İsdemir'in 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşma kararlılığının, yalnızca çevresel sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda Türk sanayisinin küresel standartlara uyum sağlama vizyonu açısından da büyük önem taşıdığının altını çizen Yalçıntaş, "Bu yaklaşım, OYAK'ın sürdürülebilirlik odaklı, uzun vadeli değer yaratma stratejisini somut biçimde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.