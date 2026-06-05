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TAV'ın tüm havalimanları "Havalimanı Karbon Akreditasyonu" aldı

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TAV Havalimanları'nın işlettiği tüm havalimanları, ACI Europe tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil oldu. Ohrid ve Almatı havalimanları ilk kez sertifika alırken, dört havalimanı daha üst seviyelere yükseldi. Şirket, 2030'a kadar karbon nötr, 2050'de net sıfır emisyon hedefliyor.

TAV Havalimanları'nın işlettiği tüm havalimanları, "ACI EUROPE" tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Kuzey Makedonya'daki Ohrid Havalimanı Seviye 2, Kazakistan'daki Almatı Havalimanı ise Seviye 1 sertifikası aldı. Daha önce Seviye 2 sertifikasına sahip Gürcistan'daki Tiflis Havalimanı ve Kuzey Makedonya'daki Üsküp Havalimanı ile Seviye 1 düzeyindeki Milas-Bodrum Havalimanı ve Gürcistan'daki Batum Havalimanı, gerekli kriterleri tamamlayarak Seviye 3'e yükseldi.

TAV Havalimanları portföyündeki havalimanlarının ACA programındaki mevcut seviyeleri, Ankara Esenboğa Havalimanı Seviye 4+, Tunus'taki Enfidha-Hammamet Havalimanı Seviye 4, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Antalya Havalimanı Seviye 3+, Milas Bodrum Havalimanı, Tiflis Havalimanı, Batum Havalimanı, Üsküp Havalimanı Seviye 3, Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Tunus'taki Monastir Havalimanı, Suudi Arabistan'daki Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı, Ohrid Havalimanı Seviye 2, Almatı Havalimanı Seviye 1 şeklinde bulunuyor.

Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) havalimanlarının karbon emisyonlarını yönetme ve azaltma çalışmalarını bağımsız olarak değerlendiren, 7 seviyeden oluşan küresel bir sertifikasyon programıdır. 2009'da ACI Europe tarafından başlatılan program, bugün 91 ülkede 590 havalimanını kapsıyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, işlettikleri tüm havalimanlarının 2030'a kadar karbon nötr, en geç 2050'de ise net sıfır emisyon hedefine ulaştırma hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Paydaşlarıyla çalışarak havacılık sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı sunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Kaptan, şunları kaydetti:

"Almatı Havalimanı ile Ohrid Havalimanının da programa dahil olmasıyla, portföyümüzdeki tüm havalimanları karbon emisyonlarının yönetimi ve azaltımını bağımsız olarak değerlendiren Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı kapsamında sertifikalandırılmış oldu. Çevresel sorumluluğu operasyonel mükemmeliyet anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Dört havalimanımız halihazırda karbon nötr seviyesinde bulunurken, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızla bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Enes Ege
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