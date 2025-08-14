ABD Hazine Bakanı, Trump ve Putin Görüşmesini Değerlendirdi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump ve Putin'in 15 Ağustos'taki görüşmesinin ikinci tur toplantılarının habercisi olduğunu belirtti. Ayrıca, faizde nötr bir oran hedefinin 150 baz puanlık bir indirim gerektirdiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin, ikinci tur toplantısının habercisi olduğunu yineledi.

Fox Business'ta "Mornings with Maria" programına konuk olan Bessent, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bessent, 15 Ağustos'ta Alaska'daki Tump-Putin görüşmesine değinerek, "Trump, bunun ikinci tur görüşmelerin habercisi olduğunu zaten söyledi." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirimi talep etmediğini belirten Bessent, faizde nötr bir orana ulaşmanın yaklaşık 150 baz puanlık bir indirim anlamına geleceğini aktardı.

Bessent, "Nötr faiz oranına inanan biri için, bir dizi faiz indirimi için alan olduğuna inanıyorum. Ben böyle bir talepte bulunmuyorum. Ben talep etmedim. Sadece nötr faiz oranı modelinin yaklaşık 150 baz puan daha düşük olduğunu söyledim." dedi.

Hazine Bakanı Bessent, "(Trump), Rus petrolünü tüketmesi nedeniyle Hindistan'a ikincil yaptırımlar veya ikincil tarifeler uyguladı ve Avrupalılar henüz bunu yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek tarife uygulama kararına değinen Bessent, Avrupa'nın da Hindistan'dan "rafine edilmiş Rus petrolü" aldığını ifade etti.

Bessent, Trump'ın Putin ile görüşmeleri sürdürmeye istekli olduğunu aktardı.

