Koç Holding "S&P Global 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı"nda yer aldı

Güncelleme:
Koç Holding, S&P Global'in 'Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi' sonuçlarına göre hazırlanan yıllıkta, 'Endüstriyel Holdingler' kategorisinde ilk yüzde 8'lik dilime giren tek Türk şirketi oldu. Holding, 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda birçok sürdürülebilirlik projesini hayata geçiriyor.

Koç Holding, S&P Global tarafından gerçekleştirilen "2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı"na dahil edildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, S&P Global'in "Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi" sonuçlarına göre belirlenen yıllıkta, "Endüstriyel Holdingler" kategorisinde ilk yüzde 8'lik dilime giren tek Türk şirketi oldu.

Sürdürülebilirlik performansında sektörlerinde öne çıkan şirketlerin dahil edildiği yıllıkta, topluluk şirketlerinden Arçelik, Ford Otosan ve Tüpraş da kendi kategorilerinde üst sıralarda yer aldı.

Koç Topluluğu, 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital dönüşüm projelerini eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. 2016'da başlatılan "Yapay Zeka Dönüşüm Programı" kapsamında devreye alınan 2 bin 500'ü aşkın proje, operasyonel verimlilik, karbon azaltımı ve veri temelli karar alma süreçlerini güçlendiriyor.

İleri dijitalleşme, otomasyon ve veri odaklı üretim uygulamalarıyla küresel ölçekte öncü kabul edilen tesislerin dahil edildiği Dünya Ekonomik Forumu'nun "Global Lighthouse Network" ağında Koç Topluluğu'ndan 6 tesis bulunuyor.

İklim teknolojileri alanında başlatılan "Hızlandırma Programı" ile su teknolojileri başta olmak üzere yenilikçi çözümler sunan girişimlere yatırım ve uygulama fırsatlarına erişim desteği sağlanıyor.

Küresel ölçekte 9 bin 200 şirketin değerlendirildiği S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi, iklim stratejileri, su ve kaynak verimliliği, sorumlu tedarik zinciri uygulamaları, insan hakları, kurumsal yönetim ve risk yönetimi dahil olmak üzere 100'ün üzerinde kriteri kapsıyor.

