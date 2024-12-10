Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Her türlü desteği vereceğiz

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı

AB'nin Yeni Karbon Düzenlemesi Türk İhracatçılarını Etkileyecek

AB'nin Yeni Karbon Düzenlemesi Türk İhracatçılarını Etkileyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB'nin 2050 yılına kadar iklim-nötr olma hedefi doğrultusunda, Türk ihracatçılar için karbon ayak izi belgelendirmesi zorunlu hale geliyor. Lojistik sektörünü de kapsayan bu düzenlemeyle, çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlanması kritik öneme sahip.

Avrupa Birliği'nin 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefi doğrultusunda ticarete yön verecek önemli bir adım attığını belirten Asset Global Lojistik Integration İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever, AB'ye ihraç edilen her ürün için karbon ayak izi belgelendirmesinin zorunlu hale geleceğini ifade ederek, bu süreçte Türk ihracatçıların karşılaşabileceği risklere dikkat çekti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakat çerçevesinde uygulamaya koyduğu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile ilgili açıklamalarda bulunan Asset Global Lojistik Integration İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever, bu sürecin Türk ihracatçıları için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"Karbon salınımını azaltmayan firmalar, AB pazarına rekabet gücünü kaybedebilir"

Firmaların dönüşüme hazırlıklı olması gerektiğini ve lojistik süreçlerinin SKDM çerçevesindeki önemine vurgu yapan Dinsever, "Avrupa Birliği, 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefi doğrultusunda ticarete yön verecek çok önemli bir adım attı. SKDM, sadece üreticilerin değil, lojistik süreçlerinin de karbon salınımına odaklanan bir sistem. Karbon salınımını azaltmayan firmalar, AB pazarında rekabet gücünü kaybedebilir. Karbon yoğun ürünler ek vergilerle karşılaşırken, bu durum Türk ihracatçılar için maliyet artışlarına neden olacak. AB ithalatçıları, artık sadece kaliteli ürüne değil, çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine de öncelik verecek. Lojistik sektörü, SKDM'de doğrudan yer almıyor gibi görünse de aslında üretimden sevkiyata kadar her aşamada karbon salınımı raporlaması talep edilecek. AB sanayicisi, üretimde kullanılan hammaddelerin tedarikinden nihai ürünün teslimine kadar tüm süreçlerin karbon ayak izini görmek istiyor. Biz bu ihtiyacı öngörerek geliştirdiğimiz Optimus yazılımımızla lojistik süreçlerinden kaynaklanan karbon salınımını ölçme ve raporlama hizmeti sunuyoruz. Bu, Türkiye'de bir ilk ve şu an firmalarımıza gerçek zamanlı çözümler üretiyoruz" dedi.

"Doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz"

Optimus yazılımıyla ilgili bilgi veren Hüseyin Dinsever, "Bu yazılım sayesinde geminin model yılı, motor hacmi ve deniz mili gibi verilerle karbon salınımını ölçebiliyoruz. Aynı zamanda konteyner tipine göre karbon salınımı raporlayarak sanayicimizin AB standartlarına uygun belge sunmasına destek oluyoruz. Bunun yanı sıra, dağıtım ağımızda elektrikli araçları devreye almayı planlıyoruz ve veri transferini tamamen kağıtsız hale getirerek doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. SKDM, sadece ticari bir zorunluluk değil, aynı zamanda çevre ve insan için bir sorumluluk. Türk ihracatçıları olarak bu süreçte karbon ayak izimizi küçültmek, AB pazarında kalıcı olmanın anahtarı. Biz her zaman sanayicimizin yanındayız ve sürdürülebilir ticaret için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Siyaset tarihine geçecek kare
img

Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
img

Esad dönemi kapanır kapanmaz İran'dan dikkat çeken karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı? 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu? YILBAŞI HEDİYELERİ 2025: En güzel yılbaşı hediyesi ve yeni yılda kadın/erkek hediye fikirleri neler? 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak'ta EFT yapılabilir mi? GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? 1 Ocak resmi tatil mi? Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok? Survivor Oktay kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz sakatlığında son durum nedir? Barış Alper kaç maç yok? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.