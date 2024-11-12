Kazakistan, 2060'a Kadar Karbon Nötr Hedefini Vurguladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayarak Kazakistan'ın, 2060 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşmak istediğini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndaki (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylem Zirvesi'nin (WLCAS) açılışında konuştu.

İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Tokayev, Kazakistan'ın 2060 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşma gibi iddialı bir hedefi olduğunu bildirdi.

Tokayev, Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef'in (NCQG), karayla çevrili ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgelere odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Orta Asya'nın çok sayıda iklim riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Tokayev, iklim değişikliği ile mücadelede önlemlerin etkinliğini artırmak için yapay zeka, uydu izleme gibi çeşitli ileri teknoloji araçların yaygın olarak kullanılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Tokayev, uranyum üreticisi olarak ülkesinin düşük karbonlu nükleer enerjinin geliştirilmesinde küresel rol oynadığını belirterek "Kazakistan, dünya uranyum arzının yüzde 43'ünü sağlıyor." dedi.

İklim değişikliğinin halihazırda küresel su döngüsünü önemli ölçüde etkilediğini kaydeden Tokayev, "Suyla ilgili afetler tüm doğal afetlerin yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor. Bu sene Kazakistan, benzeri görülmemiş bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Gelecekte bu tür olaylara hızlı tepki vermek için kapsamlı bir risk yönetim sistemi uyguluyoruz. Su gündemini güncellemek amacıyla da Kazakistan, Fransa ile ortaklaşa bu yıl aralıkta 'One Water Summit' zirvesini düzenleyecek." ifadelerini kullandı.

Tokayev, ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Hazar Denizi'nde kıyısı olan ülkelerden bir uzman grubu oluşturulmasına yönelik girişimini desteklediklerini dile getirerek, "Hazar Denizi tehdit altında. Dünyanın en büyük gölünü kurtarmak, uzun vadeli uluslararası işbirliği gerektiren ortak sorunumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev, Kazakistan'ın Aral Gölü'nü korumak için somut adımlar attığını da sözlerine ekledi.