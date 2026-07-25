Coinbase raporunda Bitcoin için umut veren bir sinyal

Zincir üstü faaliyet, kurumsal akışlar, makro koşullar ve varlıklar arası korelasyonları kapsayan 25'ten fazla grafiğe dayanan "Charting Crypto Q3 2026" raporu 24 Temmuz'da yayımlandı. Rapora göre stablecoinler hariç toplam kripto piyasa değeri ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 12 geriledi. Aynı dönemde stablecoin arzı rekor seviyelere ulaştı. Coinbase ve Glassnode bunu, bazı satıcıların kripto piyasasından tümüyle çıkmak yerine dolara bağlı tokenlere geçtiğinin işareti olarak yorumladı.

Bitcoin'in geleneksel varlıklarla ilişkisi de belirgin biçimde değişti. Rapora göre Bitcoin'in S&P 500 ile 90 günlük korelasyonu 2025'in dördüncü çeyreğindeki 0,58 seviyesinden 0,12'ye geriledi, altınla korelasyonu ise 0,57'ye yükseldi. Coinbase Institutional ve Glassnode'a göre bu okumalar, Bitcoin'in bir teknoloji hissesinden çok, faizler ve mevcut likiditeyle yönlenen bir değer saklama aracı gibi işlem gördüğünü düşündürüyor. Araştırmacılar yine de kalıcı bir piyasa dibi ilan etmekten kaçındı.

ZİNCİR ÜSTÜ VERİLER ERKEN BİR DİP SÜRECİNE İŞARET EDİYOR

Coinbase Institutional ve Glassnode'a göre çeşitli Bitcoin göstergeleri, düzeltmenin bir biriktirme aşamasına girmiş olabileceğini gösteriyor. Son üç ayda hareket eden coinlerin oranı çok yıllık diplere yakın seyrediyor, kârda tutulan Bitcoin arzının payı ise istatistiksel alt bandının altına indi. Araştırmacılar, benzer kârlılık seviyelerinin tarihsel olarak dağıtımdan çok biriktirme dönemlerinde görüldüğünü belirtti. Uzun vadeli sahiplerin alımlarına ara vermiş görünmesi ise düşük değerlemeler ile yerleşik yatırımcıların temkinliliği arasında bölünmüş bir tablo bırakıyor. Coinbase kantitatif stratejisti Colin Basco, değerleme sıkışmışken bu tabloyu, halihazırda oluşmuş kalıcı bir dip yerine bir dip sürecinin erken evreleri olarak okuduklarını yazdı.

Spot ETF faaliyeti bir başka temkinli sinyal sundu. Coinbase ve Glassnode, ABD Bitcoin ve Ethereum ETF akışlarının 2026'nın ilk yarısı boyunca negatif kaldığını, fakat çıkış hızının yavaşlamaya başladığını buldu. Rapora göre gevşeyen çıkışlar kurumsal talebin istikrar kazandığına işaret edebilir. Ethereum ise çeyrek sonunda daha zayıf bir zincir üstü konuma girdi ve tam teslimiyet bölgesine dönerek ortalama sahibi zarara soktu. Aynı dönemde spot talep zayıf kalırken kaldıraçlı uzun pozisyonlar arttı. Coinbase Institutional, bu birleşimin türev işlemcilerini önceki döngü diplerinde görülene benzer bir zorunlu kaldıraç azaltma olayına açık bırakabileceği uyarısında bulundu.

FED VE JEOPOLİTİK RİSKLER GÖRÜNÜMÜ NÖTR TUTUYOR

Coinbase Institutional'a göre kalıcı bir kripto toparlanmasının önündeki asıl engel makroekonomik koşullar. Federal Rezerv, haziran toplantısında Başkan Kevin Warsh yönetiminde faizi üst üste dördüncü kez yüzde 3,50 ile 3,75 arasında sabit tuttu. Faizi değiştirmemesine rağmen Fed, 2026 enflasyon tahminini yüzde 3,6'ya yükseltti, büyüme beklentisini düşürdü ve yıl sonu medyan politika faizi öngörüsünü yüzde 3,8'e çıkardı. Coinbase Institutional bu mesajı şahin ve hafif stagflasyonist olarak nitelendirdi. Kuruma göre yüksek faizler ve güçlenen dolar, risk varlıklarına akan likiditeyi kısıtlayabilir.

Jeopolitik tehditler bir başka baskı kaynağı oluşturuyor. Rapor, ABD-İran gerilimindeki yeni tırmanmayı, petrol fiyatlarındaki bir başka yükselişi ve büyük dijital varlık hazine şirketlerinin olası satışlarını çeyreğin düşüş yönlü katalizörleri olarak sıraladı. Bu risklere karşı Coinbase Institutional, kısa süreli yükselişleri satın almak yerine sabrı ve kontrollü pozisyonu önerdi. Kurumun nötr görüşü biriktirmeye alan bırakıyor, fakat tamamlanmış bir piyasa dibinden söz edebilmek için daha güçlü bir fiyat teyidi arıyor. Görünümün iyileşmesi için Coinbase Institutional ve Glassnode, daha güçlü ETF talebi, azalan kaldıraç riski ve Bitcoin'in dirençleri kararlı biçimde aşmasını bekliyor.

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