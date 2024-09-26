Küçükçekmece'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Enerji A.Ş iş birliğiyle hazırlanan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Kapanış Toplantısı' Küçükçekmece Belediye Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yerel yönetimlerden bağımsız bir iklim değişikliği yönetiminin söz konusu olamayacağını belirtti.

Programa İstanbul Enerji A.Ş Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Kurtarır, Küçükçekmece Belediyesi Başkan yardımcıları, meclis üyeleri birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Program sonunda Belediye Başkanı Kemal Çebi, Yüksel Yalçın ve Erhan Kurtarır'a tablo ve kitap takdiminde bulundu.

ÇEBİ: AMACIMIZ GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR KÜÇÜKÇEKMECE BIRAKMAK

Gelecek nesillere çevre dostu ve yaşanabilir bir Küçükçekmece bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne yüzde 40 emisyon azaltım taahhüdünde bulunarak Nisan 2022'de imzacı olduk. Gelecek nesillere çevre dostu ve yaşanabilir bir Küçükçekmece bırakmak için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırladık ve Kasım 2023'de meclis onayına sunduk. Küçükçekmece'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na, belediyemizin ilgili bütün birimleri, bağlı kuruluşları, ilgili kamu birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili STK'lar ve kıymetli akademisyenler ve paydaşlarımız büyük katkı sundular. Bugün burada iklim değişikliği ile mücadelemizde bizimle birlikte olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu planın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YALÇIN: HEDEFİMİZ 2050 YILINDA KARBON NÖTR BİR KÜÇÜKÇEKMECE

Karbon nötr bir Küçükçekmece hedeflediklerini söyleyen İstanbul Enerji A.Ş Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, "2050 yılında karbon nötr bir dünya isteniyor. Yani karbon emisyonun olmadığı, tüm enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı bir ortam hedefleniyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplam enerji tüketiminin yüzde 60'ından fazlasını yenilenebilir enerjiden sağlıyor. Hedefimiz 2030 yılında kendi enerjisini üretebilen bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaratmak. Bu şekilde tüm ilçelerimizin de enerji yol haritalarını, enerji tüketim ihtiyaçlarını hesaplayarak bu çalışmaları yürütmek. Küçükçekmece Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 2023 yılında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı. Hedefimiz 2030'da yüzde 40 oranında karbon emisyonunu azaltmak, 2050 yılında da karbon nötr bir Küçükçekmece yaratmak'" diye konuştu.

KURTARIR: YEREL YÖNETİMLER VE MERKEZİ YÖNETİMLER ARASINDA EŞGÜDÜMÜ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ

Doç. Dr. Erhan Kurtarır ise yaptığı konuşmada, "Enerji dönüşümü ve yeşil büyüme meselesinde ülke olarak 2050'de net sıfır hedefine yürürken yerel yönetimler ve merkezi yönetimler arasında eşgüdümü sağlamak zorundayız. Sivil toplum kuruluşları, halkın aktif katılımı, üniversiteler ve araştırma kurumlarının bu konudaki çalışmaları çok önemli. Bu sadece belediyeleri değil tüm kuruluşları ilgilendiren bir konu haline geldi" açıklamalarında bulundu.

MATONIENE: BU ÇALIŞMA YAŞANABİLİR, SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN YOL HARİTASI OLUŞTURUYOR

Programa katılamayan Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi Türkiye Koordinatörü Daiva Matoniene ise gönderdiği videoda, "Küçükçekmece Belediyesini Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlığında attığı bu büyük adım için kutluyorum. Bu çalışma Küçükçekmece Belediyesi'nin daha fazla yeşil alanlar sağlayabilmesi, sürdürülebilir hareketlilik ve binalar için yenilenebilir enerji sistemlerinin oluşturulabilmesi, daha yaşanabilir sağlıklı bir çevre için açık bir yol haritası, bir kılavuz. Tek başımıza bir su damlasıyız ancak birlikte bir okyanusa dönüşebiliriz. SECAP süresince çalışmalarından dolayı Küçükçekmece Belediyesi'nin ekibine ve özellikle güçlü liderliği için Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye çok teşekkür ederim" dedi.