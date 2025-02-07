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Kalyon PV, Karbon Nötr Panel Üreticisi Olma Hedefinde

Kalyon PV, Karbon Nötr Panel Üreticisi Olma Hedefinde
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Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, Şanlıurfa'da yapımı süren 157 megavatlık güneş enerjisi santralinin tamamlanmasıyla şirketin karbon nötr panel üreticisi olacağını ve halka arz sürecinin finansal büyüme ile şeffaf yönetimi güçlendireceğini açıkladı.

Kalyon PV'nin Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı süren 157 megavatlık öz tüketim güneş enerjisi santralinin tamamlanmasıyla şirketin "karbon nötr panel" üreticisi olacağını, bu durumun yeşil finansman erişimi açısından önem arz ettiğini belirtti.

Kulalı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şirketin halka arz sürecinin başarıyla sonuçlanması için kapsamlı çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şirketin halka arz süreciyle yeni döneme girdiğini, bu sürecin finansal büyümenin yanı sıra kurumsallaşma ve şeffaf yönetim ilkelerini güçlendirmek adına önemli adım olduğunu belirten Kulalı, halka arzın şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini destekleyeceğini anlattı.

Kulalı, halka arzla birlikte sürdürülebilir büyüme, operasyonel verimlilik ve yüksek kalite hedeflerini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, halka arzın şirket açısından da bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Sürecin yatırımcılar açısından da cazip fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Kulalı, "Kalyon PV'nin halka arzıyla Türk sermaye piyasalarının derinlik kazanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Yıllık yaklaşık 300 milyon kilovatsaat elektrik üreteceğiz"

Kulalı, güneş enerjisi alanındaki rekabet ortamının giderek arttığını ve yoğun rekabetin sektöre ekonomik fayda sağladığını belirtti.

Kalyon Enerji'nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda salı günü gerçekleştirilen YEKA GES-2024 Yarışması'nda 520 megavat kapasiteli Konya Karapınar GES ihalesini kazandığını anımsatan Kulalı, Kalyon PV'nin Kalyon Enerji'nin mevcutta işlettiği Karapınar'daki 1350 megavat kapasiteli güneş enerji santralinin de panel tedarikçisi olduğunu söyledi.

Kulalı, 2025 yatırım planı kapsamında Şanlıurfa-Viranşehir'deki 157 megavatlık öz tüketim güneş enerjisi santral kurulumunun yılın son çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "Bu yatırım tamamlandığında şirketimiz karbon nötr panel üreticisi olacak. Bu şirketimiz ve bizden panel tedarik edecek GES yatırımcıları açısından özellikle yeşil finansman erişim anlamında çok kıymetli. Diğer taraftan GES yatırımları tamamlandığında, yıllık yaklaşık 300 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor olacağız. Bu elektriğin yaklaşık yarısını şirketin kendi ihtiyaçları için kullanacağız. Kalan yarısını mevzuatın öngördüğü ölçüde şebekeye satarak şirketimize sürekli ve öngörülebilir gelir temin edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin güneş hücresi alanında yüksek oranda Çin'e bağımlı olduğundan bahseden Kulalı, "2025'te hücre yatırım kapasitemizi 2000 megavat artırarak ülkemizin Çin'e bağımlılığını azaltma yönünde önemli adım atmış olacağız." dedi.

Talep toplamanın bugün sona ereceği halka arzda 46 milyon 334 bin 639 lira nominal değerli pay satışa sunulacak. Pay başına fiyat 70,30 lira, halka arz büyüklüğü ise 3,3 milyar lira olacak.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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