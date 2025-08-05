SEPAŞ Enerji, Karbon Nötr Elektrik Tüketimi Sertifikası Aldı

SEPAŞ Enerji, yenilenebilir enerjiye geçişte önemli bir adım atarak Müşteri Hizmetleri Merkezleri ve ofislerindeki elektrik tüketimini karbon nötr hale getirdi. Bu dönüşüm, uluslararası geçerliliğe sahip I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikasıyla belgelendi. Şirket, bu proje ile sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerini sürdürmeyi amaçladı.

Sepaş Enerji, çevresel etkilerini azaltma hedefi doğrultusunda bir adım daha attı. Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'nın EPDK tarafından yetkilendirilen görevli tedarik şirketi Sepaş Enerji (Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.); enerji verimliliği, karbon azaltımı ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda, Müşteri Hizmetleri Merkezleri ve ofislerinde toplam enerji tüketimini kWh cinsinden karbon nötr hale getiren şirket, uluslararası geçerliliğe sahip olan I-REC sertifikası aldı.

ÇEVRESEL ETKİYİ SIFIRLAYAN UYGULAMA

Sepaş Enerji, bu sertifika ile karbon salımını sıfıra indirerek, operasyonel süreçlerinde iklim değişikliğiyle mücadeleye doğrudan katkı sağladı. Karbon nötr hale getirilen elektrik tüketimi sayesinde, şirketin sürdürülebilirlik vizyonu somut bir adımla daha desteklenmiş oldu.

KURUMSAL SORUMLULUĞUN ULUSLARARASI BELGESİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin kullanımını belgeleyen I-REC sertifikası, Sepaş Enerji'nin sadece ekonomik değil, çevresel ve toplumsal sorumlulukları da gözeten bir bütünsel yaklaşıma sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Sepaş Enerji, önümüzdeki dönemde de enerji verimliliği, dijitalleşme, kaynak optimizasyonu ve çevresel etki azaltımı konularında yatırımlarını sürdüreceğini belirterek, sürdürülebilir iş modelleriyle geleceğin enerjisine yön vermeyi hedefliyor.