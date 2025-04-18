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Denizli'de 'Sanayide Yatırımsız Karbon Nötr Yol Haritası' Semineri Düzenlendi

Denizli'de 'Sanayide Yatırımsız Karbon Nötr Yol Haritası' Semineri Düzenlendi
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen seminer, sanayicilere enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele hakkında önemli bilgiler sunuldu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Escon Enerji iş birliği ile "Sanayide Yatırımsız Karbon Nötr Yol Haritası" konulu seminer sanayicilerin katılımıyla OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerde Escon Enerji Key Account Manager Serkan Oran ve Hüseyin Öztürk, enerji verimliliği yasal zorunluluklar, sanayide enerji verimliliği potansiyelleri, sanayide enerji verimliliği uygulama örnekleri, teşvik mekanizmaları, hiç yatırımsız enerji verimliliği uygulamaları ve örnekleri ve Enerji Performans Sözleşmesi hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca katılımcı firmalar, Escon Enerji yetkililerinden enerji verimliliği ve karbon ayak izi hesaplama konularında ücretsiz ön inceleme hizmeti alma fırsatı buldular. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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