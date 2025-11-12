Ayvalık, Ege'nin İlk Karbon Nötr Turizm Destinasyonu Olmaya Aday

(BALIKESİR) - Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, "Yüksek güneş enerjisi potansiyeli, mevcut rüzgar enerjisi altyapısı ve güçlü yerel tedarik zincirleriyle Ayvalık zaten sürdürülebilir turizmin temellerini atmış durumda. Eğer yerel yönetim, özel sektör ve AYTUGEB bu süreçte el ele verirse, Ayvalık Ege'nin ilk 'karbon nötr' turizm destinasyonu ünvanını kazanabilir. Gelecekte turistler yalnızca güneş ve deniz için değil, sürdürülebilir bir yaşam deneyimi için Ayvalık'a gelecek" dedi.

AYTUGEB Genel Sekreteri Özgültekin, karbon vergisinin Türkiye turizmi için önemli bir sınav olacağı kadar büyük fırsatlar da barındırdığını söyledi. Bu yeni vergi sisteminin çevreye verilen zararın ekonomik bir karşılığı olmasını sağlayacağını vurgulayan Özgültekin, "Kısa vadede ulaşım, enerji ve konaklama maliyetleri artsa da uzun vadede sürdürülebilir turizm yatırımlarının önünü açacak. Artık doğaya saygılı, yerel üretimi destekleyen ve enerji verimliliği yüksek işletmeler rekabette avantaj kazanacak" diye konuştu.

Özellikle Ayvalık'ın bu süreçte öne çıkabileceğine dikkati çeken Özgültekin, "Zeytinyağı üretiminden gastronomi kültürüne kadar doğayla uyumlu bir ekonomik yapıya sahip olan Ayvalık, kısa mesafe tatil trendinin güçlenmesiyle daha fazla tercih edilecek. İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerden birkaç saatlik mesafede olması, karbon maliyetlerinin arttığı bir dünyada Ayvalık'ı cazip hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ın enerji dönüşümüne uygun altyapısının da önemli bir avantaj olduğunu belirten Özgültekin, şunları söyledi:

"Ayvalık doğru adımlarla bu dönüşümün kazananı olacak"

"Yüksek güneş enerjisi potansiyeli, mevcut rüzgar enerjisi altyapısı ve güçlü yerel tedarik zincirleriyle Ayvalık zaten sürdürülebilir turizmin temellerini atmış durumda. Eğer yerel yönetim, özel sektör ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği bu süreçte el ele verirse, Ayvalık Ege'nin ilk karbon nötr turizm destinasyonu ünvanını kazanabilir. Karbon vergisi sadece bir maliyet unsuru olarak değil, yeni bir vizyonun başlangıcı olarak görülmesi gerekir. Karbon vergisi turizmi yeniden şekillendirecek. Bazı bölgeler için bu yeni bir yük olabilir; ancak vizyon sahibi kentler için büyük bir fırsattır. Ayvalık doğru adımlarla bu dönüşümün kazananı olacak. Gelecekte turistler yalnızca güneş ve deniz için değil, sürdürülebilir bir yaşam deneyimi için Ayvalık'a gelecek."

"Yeşil gelecek bir tercih değil, bir zorunluluktur"

"Yeşil gelecek bir tercih değil, bir zorunluluktur" diyen Özgültekin, "Ayvalık, bu dönüşümün öncüsü olmaya hazır. Çünkü karbon değil, doğa kazansın. 2026 yılı, sadece ekonomik politikalar açısından değil, çevre ve sürdürülebilirlik alanında da yeni bir dönüm noktası olacak. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat çerçevesinde uygulamaya koyduğu karbon vergisi, Türkiye'de de uyum süreci kapsamında yürürlüğe giriyor. Karbon salınımına neden olan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerini kapsayacak bu uygulama, turizm sektöründe de yeni bir dönemi başlatacak" ifadelerini kullandı.

Karbon vergisi nedir

Karbon vergisi, sera gazı salımına neden olan faaliyetlere uygulanan bir çevre vergisidir. Amaç, kirletenin çevreye verdiği zararın bedelini ödemesini sağlamak ve şirketleri ile bireyleri daha temiz, düşük karbonlu üretim ve tüketim yöntemlerine yönlendirmektir.

Nasıl işler

Bir ülke, her bir ton karbondioksit salımı için belirli bir para bedeli uygular. Bu bedel, fosil yakıt kullanan sanayi, enerji üretimi, ulaşım gibi sektörlerde maliyet yaratır. Sonuç olarak: Karbon salımı pahalı hale gelir. Temiz enerjiye ve verimliliğe yatırım artar. Emisyonlar azalır, çevre korunur. Yani karbon vergisi, iklim değişikliğiyle mücadelede ekonomik bir araçtır-çevreyi kirletmenin maliyetini "kirleten öder" ilkesiyle dengelemeye çalışır.