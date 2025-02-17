Bitcoin yükselişe hazırlanıyor

Bitwise Asset Management'ın yöneticileri, küresel ekonomideki belirsizlikler ve Trump yönetiminin ticaret politikalarının Bitcoin (BTC) için önemli fırsatlar yarattığını belirtti. Bitwise CEO'su Hunter Horsley ve alfa stratejileri başkanı Jeff Park, Bitcoin'in volatilite göstergelerinin yıl içindeki en düşük seviyeye inmesi ve makroekonomik gelişmelerin etkisiyle kripto para biriminin değerinde önemli bir artış beklediklerini ifade etti.

Bitwise Yöneticileri Tarihi Fırsata İşaret Ediyor

Ekonomik belirsizlik kripto para piyasalarını hareketlendiriyor. Bitwise Asset Management'ın alfa stratejileri başkanı Jeff Park, dünya ekonomisinin maksimum kaos eşiğinde olduğunu vurguladı. Park, Cumhuriyetçilerin 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimi planı ve olası getiri eğrisi kontrolü uygulamasının piyasalarda önemli değişimlere yol açabileceğini söyledi.

Bitcoin şu anda 96 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para birimi bu yıl 90 bin ile 100 bin dolar arasında dalgalanırken, geçtiğimiz ay Trump'ın göreve başlaması sırasında 108.786 dolar ile zirve yaptı. Piyasa duyarlılığını ölçen Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi 51 puan ile nötr seviyede bulunuyor.

Bitwise CEO'su Hunter Horsley, Bitcoin'in ana akıma adaptasyonunda büyük ilerlemeler beklediklerini belirtti. Bitcoin'in ima edilen volatilite yüzdesi 12,3 ile yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.