Sivas Cumhuriyet Üniversitesi NASA Space Apps Challenge Sivas 2026 sonrasında uluslararası bir hak kazandı. SCÜ öğrencilerinin hazırladığı 5 proje NASA'da boy gösterecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde, Mühendislik Fakültesi koordinasyonunda ilk kez düzenlenen NASA Space Apps Challenge Sivas 2026, uluslararası ölçekte elde edilen önemli bir başarıyla tamamlandı. Sivas organizasyonunda beş takım, projeleriyle global lider olarak değerlendirildi. Organizasyona gösterilen yoğun ilgi ve katılımcı sayısının 100'ü aşması üzerine NASA tarafından Sivas etkinliğine özel kontenjan tanındı. Normal şartlarda bir takımla sınırlı olan global değerlendirme kontenjanı, Sivas organizasyonuna gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda beş takıma yükseltildi. Böylece organizasyonda geliştirilen projelerle beş takım, global liderlik değerlendirmesinde yer alma hakkı elde etti. Bu özel kontenjan, Sivas'ta gerçekleştirilen organizasyonun uluslararası boyutunu daha da güçlendirdi.

30 saatlik proje maratonunda bilim ve takım çalışması

14 Kasım'da başlayan ve yaklaşık 30 saat süren proje maratonunda lise öğrencileri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri ve farklı üniversitelerden gençler takımlar halinde bir araya geldi. Katılımcılar, seçtikleri NASA challenge konuları üzerinde çalışarak bilimsel ve teknolojik sorunlara çözüm üreten projeler geliştirdi. İki gün süren yoğun çalışmanın ardından takımlar, projelerini jüriye sundu. Takımların geliştirdiği projeler, akademisyenlerden oluşan 9 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmede projelerin etkisi, geçerliliği ve sunum başarısı esas alındı. Jüri değerlendirmesi sonucunda beş takım, global birincilik sürecinde yer alma hakkı kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı